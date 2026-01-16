Sebastián Báez está imparable: ganó dos partidos en un día y clasificó a la final en Auckland

Seba Báez vive un presente de ensueño en este 2026. El argentino acumula 7 victorias consecutivas en el arranque de la temporada y gracias a este gran registro se clasificó a la final del ATP 250 de Auckland.

Debido a la lluvia en Nueva Zelanda, su partido por cuartos de final frente a Ben Shelton (8°) fue postergado, cuando el argentino se había quedado con el primer set por 7-5. Luego, el encuentro se reanudó al día siguiente y Báez terminó de sellar su segunda victoria contra un top 10 en este año (derrotó a Fritz en la United Cup). La segunda manga fue 6-3 y clasificación a semifinales. Además, rompió un récord impresionante: fue la primer derrota del estadounidense contra un argentino, ya que tenía un registro positivo de 12-0 frente a tenistas albicelestes.

En la siguiente instancia se encontró a otro estadounidense: Marcos Giron (60°). El norteamericano había disputado su partido de cuartos en tiempo y forma y el argentino saltó a la cancha unas horas después de derrotar a Shelton. Esa diferencia de descanso no se notó. Al contrario, el bonaerense volvió a demostrar su gran presente y ganó de manera contundente: 6-1 y 6-4 en 1 hora y 27 minutos para meterse a su 12° final en su carrera.

Luego del encuentro, expresó su alegría tras un nuevo triunfo: «Estoy contento de estar en una nueva final y es una gran preparación para el Abierto de Australia. Trabajamos mucho en la pretemporada y estoy contento de recuperar mi nivel tras varias lesiones en los últimos dos años», se sinceró.

En el partido decisivo, se verá las caras contra el checo Jakub Mensik (18°), en el primer enfrentamiento oficial entre ambos. El duelo comenzará este sábado a las 6 de la mañana (Hora Argentina). El argentino buscará su segundo título en canchas rápidas tras la consagración en Winston-Salem en 2023. Con la clasificación a la final, se aseguró terminar la semana en la 36° posición del ranking.

El rendimiento de Báez en este inicio de temporada sorprendió a propios y extraños. El tenista de 25 años solo había ganado 3 partidos en canchas rápidas durante 2025 y en esta temporada ya acumula 7 triunfos en la misma cantidad de partidos.

Debuts confirmados de los argentinos en el Australian Open

Este jueves se sorteó el cuadro principal del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. En la rama masculina, habrán 8 representantes argentinos. En cambio, Solana Sierra será la única mujer, donde tendrá su debut en este torneo.

Francisco Cerúndolo vs. Zhizhen Zhang

Sebastián Báez vs. Giovanni Mpetshi Perricard

Tomás Etcheverry vs. Miomir Kecmanovic

Francisco Comesaña vs. Patrick Kypson

Mariano Navone vs. Hamad Medjedovic

Thiago Tirante vs. Alekxandar Vukic

Camilo Ugo Carabelli vs. Marton Fucsovics

Juan Manuel Cerúndolo vs. Jordan Thompson