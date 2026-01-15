Racing le renueva contrato a Facundo Cambeses, en medio de los rumores de posibles salidas

Desde que tomó la titularidad en Racing, a mediados de septiembre de 2025, la vida de Facundo Cambeses cambió por completo. Su nivel creció a pasos agigantados, se transformó en figura del plantel que dirige Gustavo Costas y fue citado a la Selección Argentina, donde debutó contra Puerto Rico.

El arquero de 28 años, se metió al hincha en el bolsillo y, a lo largo de las últimas semanas, surgieron rumores de un supuesto interés de River. Sin embargo, se pudo confirmar que no hay nada al respecto. Pero ahora, la dirigencia de la Academia tomó una medida muy fuerte para lo que viene.

En principio, le otorgarían una extensión de contrato de uno o dos años, junto a un aumento clave tanto en el salario como en su cláusula de rescisión, que actualmente está en 12 millones de euros.

Luego de que el representante Juan Cruz Oller, afirmó que “su contrato es hasta diciembre de 2027 y debería ser aggiornado porque está en la Selección”, también le metió presión para lograr una actualización salarial.

“Deberán resolver si venden o no, o le pagan a Cambeses lo que ellos creen que él vale“. Y este mismo medio confirmó que la próxima semana habrá un cónclave para tramitar la prolongación contractual.

El presidente Diego Milito se juntará con el arquero, a quien le ofrecerá extender el vínculo por uno o dos años más, además de un aumento salarial, y charlarán por la cláusula de rescisión que, actualmente, está fijada en 15.000.000 de dólares. Es posible que quede en el mismo valor, pero existe la chance de que se eleve.

El plan de Racing no queda sólo en Cambeses. Santiago Sosa es otro de los apuntados por la dirigencia para ofrecerle un nuevo vínculo contractual. Al capitán y uno de los pilares del equipo se le ofrecería una mejora salarial, con el fin de seducirlo para que se quede en Racing.

Los números de Facundo Cambeses en Racing

Después de su paso por Banfield, Facundo Cambeses llegó a Racing en enero de 2024. Allí disputó, hasta el momento, un total de 37 encuentros: le anotaron 28 goles y mantuvo el arco en cero durante 21 juegos.