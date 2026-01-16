Rally Dakar: Rostan mantiene su lugar en la general y dos triunfos argentinos en la Etapa 12

La edición 2026 del Rally Dakar está a un paso de llegar a su fin. Este viernes se disputó la Etapa 12, que unió las ciudades de Al Henakiyah y Yanbu, con un recorrido de 311 kilómetros de especial y 409 de enlace.

Santiago Rostan cumplió otra buena jornada. El neuquino completó el tramo en 4h35m42s y finalizó en la 29° posición en la categoría Rally2. Además, permanece en el 22° lugar de la general y tratará de meterse entre los 20 mejores en el último día. Leonardo Cola, el otro argentino de esta división, terminó 35° y continúa 31° en el acumulado.

A pesar de terminar en 2° posición, Luciano Benavides perdió el liderazgo en la categoría principal de motos. El salteño tuvo un tiempo de 3h22m44s y arribó a 3’43» de Ricky Brabec, que le arrebató la cima. A falta de una etapa, el estadounidense tiene una ventaja de 3 minutos y 20 segundos. Todo se definirá entre estos dos pilotos, ya que Tosha Schareina está 3° pero a casi 28 minutos de la cima.

Luciano Benavides buscará el título en la última etapa de este sábado.

Triunfos en Challenger y SSV

Hubo nuevo triunfo argentino en Challenger. Kevin Benavides, en su primera experiencia en Autos, sumó su segunda victoria en esta edición. El campeón de Motos en 2021 y 2023 realizó el recorrido en 3h44m52s y subió al 9° puesto de la general.

Gran primera experiencia de Kevin Benavides en Autos.

David Zille y Sebastián Cesana se volvieron a subir al podio. El pampeano y el cordobés, ganadores de la Etapa 1, terminaron el día en la 3° colocación (+3:37) y ocupan el 6° lugar en la sumatoria. Además, Nico Cavigliasso y Valentina Pertegarini fueron 5° (+5:55) y están 3° en el acumulado. Por otro lado, el mendocino Bruno Jacomy y el chileno Lucas del Río culminaron 6° (+6:18), permanecen 4° en la general y tratarán de terminar en el podio de esta edición.

En Side By Side, el binomio Jeremías González-Gonzalo Rinaldi se quedó con la etapa. La dupla registró un tiempo de 3h51m36s para sellar su segundo triunfo, luego de ser primeros en la Etapa 7. Gracias a este gran rendimiento, escalaron una posición y están 5° en la general. Por otro lado, Manu Andújar y Andrés Frini terminaron 7° (+16:40) y treparon a la 6° posición del acumulado.

La dupla González-Rinaldi viven una espectacular segunda semana del Dakar.

En Ultimate, la división principal de autos, Nasser Al-Attiyah fue el más rápido y quedó a un paso del título. El qatarí se impuso con su Dacia con un tiempo de 3:21:52 y le sacó 15’2» al español Nani Roma en la general. De no pasar nada raro, el príncipe obtendrá su sexta corona en la categoría.

Nasser Al-Attiyah, muy cerca de una nueva coronación.

Benjamín Pascual sigue luchando en Future Mission 1000. El argentino terminó la etapa en la 6° colocación y continúa 3° en la general, aunque está a solo un punto la española Esther Merino.

La última etapa tendrá un recorrido corto. Se realizará en Yanbu y tendrá 108 kilómetros de especial y 33 de enlace, alcanzando la suma general de casi 8 mil kilómetros durante 13 días de competencia.