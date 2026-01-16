Rally Dakar: Rostan mantiene su lugar en la general y dos triunfos argentinos en la Etapa 12
El neuquino tuvo una buena jornada y continúa 22° en el acumulado. Además, Luciano Benavides perdió la punta y hubo victorias argentinas en dos categorías de autos. Los detalles.
La edición 2026 del Rally Dakar está a un paso de llegar a su fin. Este viernes se disputó la Etapa 12, que unió las ciudades de Al Henakiyah y Yanbu, con un recorrido de 311 kilómetros de especial y 409 de enlace.
Santiago Rostan cumplió otra buena jornada. El neuquino completó el tramo en 4h35m42s y finalizó en la 29° posición en la categoría Rally2. Además, permanece en el 22° lugar de la general y tratará de meterse entre los 20 mejores en el último día. Leonardo Cola, el otro argentino de esta división, terminó 35° y continúa 31° en el acumulado.
A pesar de terminar en 2° posición, Luciano Benavides perdió el liderazgo en la categoría principal de motos. El salteño tuvo un tiempo de 3h22m44s y arribó a 3’43» de Ricky Brabec, que le arrebató la cima. A falta de una etapa, el estadounidense tiene una ventaja de 3 minutos y 20 segundos. Todo se definirá entre estos dos pilotos, ya que Tosha Schareina está 3° pero a casi 28 minutos de la cima.
Triunfos en Challenger y SSV
Hubo nuevo triunfo argentino en Challenger. Kevin Benavides, en su primera experiencia en Autos, sumó su segunda victoria en esta edición. El campeón de Motos en 2021 y 2023 realizó el recorrido en 3h44m52s y subió al 9° puesto de la general.
David Zille y Sebastián Cesana se volvieron a subir al podio. El pampeano y el cordobés, ganadores de la Etapa 1, terminaron el día en la 3° colocación (+3:37) y ocupan el 6° lugar en la sumatoria. Además, Nico Cavigliasso y Valentina Pertegarini fueron 5° (+5:55) y están 3° en el acumulado. Por otro lado, el mendocino Bruno Jacomy y el chileno Lucas del Río culminaron 6° (+6:18), permanecen 4° en la general y tratarán de terminar en el podio de esta edición.
En Side By Side, el binomio Jeremías González-Gonzalo Rinaldi se quedó con la etapa. La dupla registró un tiempo de 3h51m36s para sellar su segundo triunfo, luego de ser primeros en la Etapa 7. Gracias a este gran rendimiento, escalaron una posición y están 5° en la general. Por otro lado, Manu Andújar y Andrés Frini terminaron 7° (+16:40) y treparon a la 6° posición del acumulado.
En Ultimate, la división principal de autos, Nasser Al-Attiyah fue el más rápido y quedó a un paso del título. El qatarí se impuso con su Dacia con un tiempo de 3:21:52 y le sacó 15’2» al español Nani Roma en la general. De no pasar nada raro, el príncipe obtendrá su sexta corona en la categoría.
Benjamín Pascual sigue luchando en Future Mission 1000. El argentino terminó la etapa en la 6° colocación y continúa 3° en la general, aunque está a solo un punto la española Esther Merino.
La última etapa tendrá un recorrido corto. Se realizará en Yanbu y tendrá 108 kilómetros de especial y 33 de enlace, alcanzando la suma general de casi 8 mil kilómetros durante 13 días de competencia.
