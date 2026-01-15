Newell’s sueña con la llegada de Messi después del Mundial

Newell’s tuvo un 2025 para el olvido. El año comenzó bajo la conducción de Mariano Soso, luego arribó Cristian Fabbiani —quien tuvo un buen inicio, pero se fue dejando al equipo muy cerca de los puestos de descenso— y terminó con el interinato de Lucas Bernardi, que logró asegurar la permanencia en Primera División.

En diciembre, el club anunció la llegada de la dupla campeona del Torneo Apertura, Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes hoy se ilusionan con un posible regreso de Lionel Messi a la Lepra. “Obviamente, a todo el mundo Newell’s, y a nosotros incluidos, nos parece que sería hermoso que él tenga la posibilidad de jugar en su club de origen, en su ciudad”, comentó Orsi en una entrevista con ESPN.

“Todo lo que esté a nuestro alcance lo haremos. Es un sueño para todo el fútbol argentino”, agregó Gómez. Sin embargo, aclaró que aún no hubo contacto con el astro rosarino: “No tuvimos el privilegio de hablar. Sería un sueño no solo para nosotros y nuestra gente, sino también para el país. Sería muy lindo que pueda recorrer cada cancha de nuestro país”.

Messi se marchó de Newell’s a los 12 años rumbo a Barcelona, donde, tras un largo proceso en La Masía, debutó en Primera División en 2004 y con el correr de los años se convirtió en el máximo ídolo de la historia del club catalán. Luego tuvo un paso por Paris Saint-Germain y actualmente juega en Inter Miami, donde se lo ve cómodo y lejos, por ahora, de buscar otro club para continuar su carrera.

Hace algunos días, en una entrevista en Luzu, Messi recordó el enojo de su madre con Newell’s, debido a la falta de ayuda para cubrir los costos del tratamiento que debía afrontar durante su infancia. “Era un proceso costoso. La empresa de mi viejo cubría una parte, pero no alcanzaba y el club dijo que se iba a hacer cargo. Nosotros vivíamos en la zona sur de la ciudad, le hacían ir a buscar la plata a mi vieja y no se la daban”, relató.

De todos modos, el ídolo argentino siempre manifestó que su sueño de la infancia era jugar con la camiseta rojinegra y, en esa misma entrevista, aclaró que la bronca de su madre no tenía “nada que ver con el club”, sino que estaba dirigida “a la persona que estaba a cargo en ese momento”. La pelota la tiene el 10, mientras Newell’s lo espera con los brazos abiertos, en un contexto futbolístico desfavorable.

