Sebastián Domínguez fue suspendido por el fuerte cruce con Andrés Merlos

Tras la derrota de Vélez por 0-1 ante Platense, Sebastián Dominguez protagonizó un fuerte cruce con Andrés Merlos y fue suspendido provisionalmente por el Tribunal de Disciplina.

«Si hablo, te prendo fuego», fue la frase que Domínguez le lanzó al árbitro tras la agónica derrota como local ante el Calamar. Esa encendida discusión derivó en que el referí lo informe oficialmente y genere ahora la suspensión provisoria, anuncio que AFA hizo oficial en el último boletín.

FINAL CALIENTE 💥 Seba Domínguez le fue a pedir explicaciones a Merlos tras la derrota de Vélez ante Platense#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports 👉 https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/SuhZyrmuYk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2025

«Se suspende provisionalmente y se autoriza a formular su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario, al director técnico Sebastián Enrique Domínguez, del Club Vélez Sarsfield«, reza el boletín oficial. De esta manera, el entrenador se perderá el partido ante Instituto, por la fecha 3 del Torneo Apertura.

Cómo fue el cruce de Domínguez con Merlos

Apenas el árbitro indicó el final del encuentro en Liniers, Sebastián Domínguez, DT de Vélez fue a pedirle explicaciones al juez principal y le recriminó varias jugadas que, según su mirada beneficiaron al Calamar. Sobre todo la falta de Juan Ignacio Saborido que no fue sancionada con doble amonestación.



«No me podés muñequear así el partido», explotó Domínguez y mencionó varias acciones puntuales que influyeron en el desarrollo del juego. «Ya me faltaste dos veces el respeto», contestó el juez. De a poco, este ida y vuelta subió de tono y explotó con frases que quedaron registradas ante las cámaras.

«¿Vos dormís tranquilo?«, retrucó el técnico del Fortín. «Siempre duermo tranquilo», contestó Merlos.

Cuando las aguas parecían calmarse y ambos enfilaban hacia la manga del estadio, llegó la dura acusación de Domínguez: «Te conozco bien, eh. Te conozco bien. Si hablo yo, te prendo fuego«.

Lejos de quedarse callado, el árbitro sanrafaelino le respondió: «Vendés humo conmigo». Y confesó estar limpio: «¡Pero prendeme fuego! Prendeme fuego acá. ¿Qué me amenazás?».