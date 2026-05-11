Preocupación en Boca: se confirmó la lesión de Adam Bareiro

Adam Bareiro se desgarró y se pierde lo que queda del mes en Boca. (Foto: Fotobaires)

Luego de la dura eliminación contra Huracán, Boca sumó otra mala noticia de cara a la definición de su grupo en la Copa Libertadores a partir de la confirmación de la lesión muscular de Adam Bareiro.

El paraguayo salió lesionado en el primer tiempo contra el Globo. El delantero intentó seguir pero rápidamente se dio cuenta que no podía por un fuerte dolor que no le dejaba correr.

Hoy se confirmó que Bareiro sufrió un desgarro en el aductor y además otro en el abdomen. De esta manera, quedó descartado para el partido contra Cruzeiro en la Bombonera del martes de la semana que viene.

❌🇵🇾 ADAM BAREIRO QUISO VOLVER A ENTRAR Y SALIÓ GRITANDO DEL DOLOR. pic.twitter.com/SqyHL8G6I8 https://t.co/nDxchBbQ4O — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 9, 2026

La recuperación sería de entre 3 y 4 semanas por lo que tampoco podría estar en la última fecha contra Universidad Católica del jueves 28/05.

Con este panorama, Boca deberá afrontar los dos partidos decisivos en busca de la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores sin su goleador en esta temporada.

Las últimas veces que no pudo contar con el paraguayo, Claudio Úbeda optó por Milton Giménez. Otra opción es que entre el Changuito Zeballos. En ambos casos, el que juegue hará dupla con Miguel Merentiel.