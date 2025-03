Selección Argentina: Garnacho afuera de la lista de Scaloni para los partidos ante Uruguay y Brasil

Alejandro Garnacho no será citado para los partidos de la Selección Argentina ante Uruguay y Brasil.

Se viene la doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil, y luego de la confirmación de que Francisco Ortega no será de la partida al no superar el corte de la prelista, se confirmó también que Alejandro Garnacho seguirá el mismo camino y no será citado para los partidos de marzo.

Después de lo que fue la inusual publicación de la lista previa, Lionel Scaloni decidió que tanto Ortega como Garnacho queden afuera. La decisión respecto del delantero sorprende, dado que venía siendo un habitual en las convocatorias de la Albiceleste.

En tanto, lo de Ortega parece estar más vinculado a que haberlo incluido en la prelista fue un reconocimiento a su nivel, pero al ser suplente en el Olympiakos parece jugarle en contra para esta nueva convocatoria.

Si bien estará ausente en esta convocatoria, lo cierto es que para nada significa una postergación en la consideración de Scaloni. La realidad indica que Garnacho bajó su nivel en el último semestre, pero también es cierto que el nivel de Manchester United no es el esperado.

Esto, sumado al crecimiento de Benjamín Domínguez en Bologna -un jugador que puede cumplir la misma función que Garnacho en el armado táctico del equipo-, parecen haberle jugado en contra al joven argentino nacido en España.

Por otra parte, igual suerte corrió Giovani Lo Celso, aunque en su caso se debe a los problemas físicos que el mediocampista arrastra desde mediados de febrero.

Es que el jugador de Betis sufrió una «lesión de grado medio en el tercio medio del sóleo de su pierna derecha», algo que le impidió llegar en óptimas condiciones físicas a la citación.