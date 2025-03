Selección Argentina: Scaloni no dio pistas sobre el equipo y respondió a las quejas de James

El DT de la Albiceleste dio la clásica conferencia de prensa previa a los partidos, pero no confirmó el equipo para mañana. (FBaires()

Lionel Scaloni no es de dar muchas pistas sobre el equipo titular en las previas de los partidos, pero siempre aparece algún tema de interes. Antes del duelo del viernes ante Uruguay en el Centenario, el DT Albiceleste dio su habitual conferencia de prensa y, en medio de la incertidumbre por conocer a los once, se hizo un lugar para responderle al colombiano James Rodríguez, quien volvió a quejarse por el arbitraje de la final de la Copa América del año pasado, cuando la Albiceleste venció a los cafeteros.

Según el jugador que pasó por Real Madrid y Bayern Munich, y hoy está en León de México, resaltó la tera de Argentina, pero agregó que el brasileño Rodolpho Toski influyó con sus decisiones. “Dijo que fuimos un gran campeón. Me quedo con la primera (apreciación). Quedémonos con lo bueno. Lo otro es entendible. Pero con eso ya está bien”, largó Scaloni y minimizo las declaraciones de James.

¿Qué había dicho James?

En una entrevista concedida al español Edu Aguirre, a quien conoce bien de su paso por Real Madrid, James Rodríguez aprovechó para volver a quejarse del arbitraje de la final de la Copa América ante Argentina. «Por cosas externas creo que no pudimos quedar campeones. El árbitro influyó mucho, no nos cobró uno o dos penales. Para mí, uno claro. Nosotros jugamos en ciudades con trayectos largos, mientras que Argentina estuvo en una zona menos exigente”, dijo el 10 de Colombia.

Y agregó: “Hicimos una buena final. Nos han hecho el gol faltando tres minutos para ir a penales. Ellos han ganado todo, no digo que no sean una selección que merecían ganar, pero es verdad que las cosas influyeron y nos tiraron para atrás. Fue lo que pasó y fue lo que es”.

Scaloni habló de Messi y Dybala, pero no dio pistas sobre el 11

Enfocado de lleno en la doble fecha de Eliminatorias, Lionel Scaloni hizo referencia a dos bajas muy importantes que tendrá el equipo con las ausencias por lesión de Lionel Messi y Paulo Dybala, que tuvieron que ser desafectados de la convocatoria.

“Con Leo vengo hablando hace tiempo. No estaba muy bien de su aductor y yo era consciente. Lamentablemente, no puede estar. Para nosotros es una baja importante, pero el equipo afrontará el partido como siempre lo ha hecho. Da igual quien esté en la cancha, nuestra idea es siempre la misma”, señaló en relación al capitán.

“Ayer intercambié mensajes con Dybala. Lógicamente es una noticia triste. Más allá del jugador, la persona para nosotros es muy importante. Cuando ha estado ha dado el máximo y cuando no, también. Nos duele desde lo humano que no pueda estar. Él en su mensaje nos dijo que le duele no estar con nosotros estos días. En este momento lo hubiéramos necesitado. Lo más importante es que se recupere”, valoró sobre el delantero de Roma.

Sobre el equipo para el viernes, en el Centenario, largó: «Lo tengo a un 90% definido, en el entrenamiento de la tarde lo voy a terminar de definir«, explicó. Y añadió con respecto a las posibles sanciones: «Tenemos tantos jugadores que no podemos permitirnos el lujo de guardar a tantos. Sí puede haber algún matiz con alguno en la mitad de cancha. El nivel de los chicos hace que podamos jugar con eso y darle oportunidad a otros«.