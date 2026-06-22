Bielsa lamentó el empate de Uruguay con Cabo Verde y ya piensa en España: «Tenemos la obligación de ganar»

Marcelo Bielsa no ocultó su frustración luego del empate 2-2 de Uruguay frente a Cabo Verde por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026. La Celeste dejó escapar una nueva oportunidad después de la igualdad ante Arabia Saudita en el debut y ahora afrontará la definición ante España con la presión de conseguir un resultado que le permita seguir dependiendo de sí misma.

Después del encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, el entrenador argentino remarcó que, más allá del resultado, volvió a quedarse con la sensación de que su equipo hizo méritos para ganar. «No hay duda de que Uruguay es un mejor equipo que Cabo Verde, pero eso hay que demostrarlo», sostuvo en conferencia de prensa.

El Loco explicó que el desarrollo cambió a partir del primer gol recibido de tiro libre y entendió que ahí apareció el momento más flojo de la Celeste. «Dejamos pasar ese momento porque el dominio de la posesión lo interrumpió el gol que recibimos. A partir de ahí hubo unos minutos de confusión, aunque siempre seguimos con una búsqueda insistente», analizó.

Más adelante, Bielsa profundizó su autocrítica y dejó una frase que resumió el malestar por el arranque del Mundial. «Haber empatado dos partidos que eran ganables… No hay dudas de que merecimos ganar el partido con Arabia y el partido de hoy», afirmó. En esa línea, ya empezó a poner el foco en el cierre del grupo: «Tenemos que jugar contra España con la necesidad y obligación de ganarle. Es un desafío muy grande para todos nosotros».

El entrenador también se refirió a las fallas que terminaron costándole caro a Uruguay, entre ellas el error de Fernando Muslera en el empate definitivo. Lejos de señalar responsables individuales, asumió el costo de lo sucedido: «Los errores de organización son responsabilidad del conductor o del entrenador. Pagamos un precio muy caro por esos errores. Cuesta muchísimo conseguir un gol y recibir dos como recibimos ayuda a que un equipo con menos recursos diga presente en el partido».

Por último, marcó cuál fue, para él, el tramo decisivo del encuentro. «El momento clave fueron los quince minutos iniciales del segundo tiempo. El rival dio el mensaje de que nos dejaba la pelota para evitar el tercer gol, nosotros no creamos peligro y recibimos el gol», concluyó. Con apenas dos puntos sobre seis posibles, Uruguay llegará obligado al cruce con España en busca de sostener su ilusión mundialista.