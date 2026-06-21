La pasión por la Selección Argentina también se vive en TikTok con Diario Río Negro

Diario Río Negro redobla su cobertura del Mundial 2026. Además del suplemento especial, las actualizaciones en nuestra web y canal de WhatsApp, los lectores también pueden participar de los vivos de TikTok, un espacio pensado para analizar la actualidad del torneo e intercambiar opiniones en tiempo real.

La iniciativa tuvo un gran comienzo en la previa del debut de la Selección Argentina ante Argelia. El primer live reunió a más de 800 espectadores. La transmisión contó con la participación de los periodistas Fausto Casanova, Pedro Avena y Cristian D’Amico, quienes analizaron la actualidad de la Scaloneta, compartieron información del Mundial y respondieron preguntas de los usuarios en vivo.

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En el segundo episodio, el invitado fue Bautista Palacios, conocido en las redes sociales como “El Mankito”. El joven deportista de General Roca compartió su historia de vida y también analizó al elenco nacional desde la perspectiva de un deportista.

Participá por increíbles premios.

Cuándo es el próximo live en TikTok del Diario Río Negro

El ciclo sigue creciendo y sumando espectadores en cada emisión. El próximo live será este lunes a las 17, una vez finalizado el encuentro entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

La invitación está abierta para todos los seguidores de Diario Río Negro que quieran compartir el análisis de la jornada, debatir sobre el rendimiento de la Selección Argentina y vivir el Mundial desde una propuesta interactiva y cercana.

Seguí el Mundial por nuestro canal de WhatsApp

Los lectores del DIARIO RÍO NEGRO tienen una nueva vía de comunicación para conocer todas las novedades del Mundial 2026.

El canal de WhatsApp mundialista de la sección Podio ya está disponible y se puede acceder en este link. Es abierto y en un solo click ya formás parte.

Todas las noticias relacionadas con el Mundial 2026 serán compartidas en el nuevo canal de difusión para que los lectores tengan otra posibilidad de acceder al contenido.

Novedades, análisis, testimonios y la cobertura de cada partido de la Copa del Mundo que comenzó el 11 de junio. Una vez que finalice el Mundial, el domingo 19 de julio, el canal de WhatsApp seguirá abierto y tendrá todas las noticias deportivas de la sección Podio.