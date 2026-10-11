Show de Di María en el Gigante: Rosario Central goleó a Independiente Rivadavia y saltó a la cima de la Zona B

Ante su gente, Rosario Central aplastó 5-0 a Independiente Rivadavia por el torneo Clausura. Con una gran actuación de Ángel Di María (marcó dos goles y participó en cuatro de los cinco tantos), el conjunto de Jorge Almirón alcanzó a Argentinos Juniors en la cima de la Zona B.

Desde el pitazo inicial de Facundo Tello, el Canalla impuso las condiciones en el Gigante de Arroyito. Las primeras avisos llegaron mediante remates lejanos de Di María e Ignacio Ovando, ambos desactivados por el arquero visitante Bolcato.

La insistencia local encontró premio cuando Studer cometió falta dentro del área sobre Ovando. Fideo Di María tomó la responsabilidad desde los doce pasos, engañó al arquero y definió junto al palo izquierdo para el 1-0.

Tras la apertura del marcador, Central desató una ráfaga de situaciones de gol por intermedio de Enzo Copetti, Gastón Ávila y Agustín Sández, este último tras una habilitación de Jaminton Campaz. El panorama se tornó aún más complejo para el equipo mendocino en el tramo final del primer tiempo: Álex Arce impactó con la pierna en alto a Ávila y, tras la revisión a cargo del VAR, Tello le mostró la tarjeta roja directa al delantero paraguayo.

En el complemento, el Canalla tradujo rápidamente la superioridad numérica en el marcador con una joya colectiva e individual. A los 51 minutos, Vicente Pizarro combinó con Campaz, quien dejó desparramada a la defensa visitante con un sombrero dentro del área y definió de aire junto al primer palo para estampar el 2-0.

Apenas seis minutos después, la presión alta del dueño de casa volvió a surtir efecto. Pizarro asistió a Di María, que apareció en posición de centrodelantero para empujar la pelota de zurda y firmar el 3-0. Inspirado, el campeón del mundo volvió a lucirse instantes más tarde con una sutileza de taco para habilitar a Sández; el lateral envió el centro rasante y Copetti apareció por el segundo palo para decretar el 4-0.

La fiesta en Arroyito tuvo su broche de oro a los 75 minutos. Di María lanzó un centro medido al área, Ovando la bajó de pecho con clase y asistió al histórico Marco Ruben, quien definió con jerarquía para sellar el 5-0 definitivo.

De esta manera, el Canalla se ilusiona con repetir el campeonato logrado el año pasado y volver a clasificarse a la Copa Libertadores. Si bien el conjunto dirigido por Alfredo Berti sigue siendo el líder, volvió a dejar puntos clave y Boca, Argentinos, Vélez y el propio Central quedaron a unos puntos para arrebatarle el primer puesto.

En la próxima fecha, los rosarinos visitarán a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro e Independiente Rivadavia recibirá a Tigre.