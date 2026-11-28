El presidente Javier Milei ratificó sus acusaciones de corrupción contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que no recibió invitación para la ceremonia de asunción presidencial prevista en Brasilia para el 5 de enero 2027 y afirmó que la relación comercial entre Argentina y Brasil permanece intacta pese a la crisis diplomática bilateral.

Las definiciones del presidente Javier Milei fueron realizadas en un diálogo con el periodista Andrés Oppenheimer que se emitirá este domingo en el ciclo Oppenheimer Presenta, por CNN en Español.

De acuerdo con el adelanto oficial de la entrevista difundido por CNN en Español, los registros judiciales del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil y el dictamen de 2022 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el mandatario argentino sostuvo que sus calificativos hacia Lula da Silva remitieron a sus antecedentes penales y no constituyeron insultos personales.

Qué dijo Javier Milei sobre Lula da Silva y la asunción del 5 de enero 2027

Durante el intercambio con Andrés Oppenheimer, Javier Milei delimitó la postura de la Casa Rosada frente al gobierno brasileño en tres puntos centrales. El presidente argentino afirmó que al calificar a Lula da Silva de «corrupto» y «ladrón» hizo referencia a su paso por prisión en el marco de la operación Lava Jato, por las causas del tríplex de Guarujá y la casa de campo de Atibaia entre 2017 y 2019; no obstante, en 2021 el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló ambas condenas por incompetencia del juzgado de Curitiba y parcialidad del exjuez Sergio Moro, archivando los expedientes.

Milei señaló que recibió agravios por parte de funcionarios brasileños y acusó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) de haber intervenido en las elecciones argentinas de 2023 y 2025, además de atribuirle acciones orientadas a condicionar a su administración rumbo a 2027.

Consultado sobre la toma de posesión presidencial en Brasil, Milei indicó que no fue invitado y aseguró que no tiene interés en recibir una convocatoria, en línea con los cuestionamientos previos del canciller Pablo Quirno sobre el proceso electoral brasileño.

La crisis diplomática entre Argentina y Brasil y el estado del comercio bilateral

El cruce verbal ocurre en el punto de mayor distanciamiento institucional entre Buenos Aires y Brasilia desde el inicio de la gestión libertaria, aunque con canales económicos operativos.

La tensión escaló en agosto tras la participación de Javier Milei en un acto político en San Pablo junto a Flávio Bolsonaro, episodio que derivó en el retiro definitivo del embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, dejando la representación diplomatica a nivel de encargado de negocios.

Pese al bloqueo en la agenda presidencial, Milei remarcó ante CNN en Español que el intercambio comercial entre Argentina y Brasil continúa operando sin alteraciones.