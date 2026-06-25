Chipepas: una receta original para disfrutar con mate o incorporar a la picada
La idea merece una oportunidad porque es fácil y sale en pocos minutos. La sugerencia es de @chefpacoalmeida.
Chipepas: una receta original para disfrutar con mate o incorporar a la picada
La idea merece una oportunidad porque es fácil y sale en pocos minutos. La sugerencia es de @chefpacoalmeida.
Lista de Ingredientes
fécula de mandioca: 1 kg
queso sardo rallado: 100 gr
queso tybo rallado: 100 gr
leche: 250/300 cc
huevos: 2
manteca: 100 gr
jugo y ralladura de naranja: 1
polvo de hornear: 1 cda.
bicarbonato: 1 cda.
PARA LOS RELLENOS: --
muzzarella: 100 gr
batata: 100 gr
membrillo: 100 gr
queso azul: 100 gr
Preparación
1. Comenzamos formando una masa con todos los ingredientes. Es importante agregar la leche de a poco, hasta que tome la masa, debe quedar húmeda y apenas pegajosa.
2. Formamos bolitas y colocamos en una placa para horno bien aceitada. Rellenar con cubitos de muzzarella, batata, queso azul y membrillo.
3. Cocinar en horno, pre calentado, a 190° C de 20 a 30 minutos.
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