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25 min cronometro
Yo Como

Chipepas: una receta original para disfrutar con mate o incorporar a la picada

La idea merece una oportunidad porque es fácil y sale en pocos minutos. La sugerencia es de @chefpacoalmeida.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
25 min cronometro
Yo Como

Chipepas: una receta original para disfrutar con mate o incorporar a la picada

La idea merece una oportunidad porque es fácil y sale en pocos minutos. La sugerencia es de @chefpacoalmeida.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

fécula de mandioca: 1 kg

queso sardo rallado: 100 gr

queso tybo rallado: 100 gr

leche: 250/300 cc

huevos: 2

manteca: 100 gr

jugo y ralladura de naranja: 1

polvo de hornear: 1 cda.

bicarbonato: 1 cda.

PARA LOS RELLENOS: --

muzzarella: 100 gr

batata: 100 gr

membrillo: 100 gr

queso azul: 100 gr

Preparación

1. Comenzamos formando una masa con todos los ingredientes. Es importante agregar la leche de a poco, hasta que tome la masa, debe quedar húmeda y apenas pegajosa.

2. Formamos bolitas y colocamos en una placa para horno bien aceitada. Rellenar con cubitos de muzzarella, batata, queso azul y membrillo.

3. Cocinar en horno, pre calentado, a 190° C de 20 a 30 minutos.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

panificación

Receta fácil

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