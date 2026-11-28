

La fecha de las elecciones de Río Negro sigue siendo un misterio, pero el gobernador Alberto Weretilneck incorporó otros dos asuntos a la discusión electoral: las alianzas y el esquema de integración de las listas.



En los últimos días, el mandatario insistió en que se votará en «mayo o junio», aunque otras fuentes gubernamentales todavía dudan de que la elección se postergue tanto.

En Bariloche, durante un diálogo con periodistas, Weretilneck detalló con qué fuerzas trabaja Juntos Somos Río Negro para el próximo turno electoral. Vinculó esa construcción con la agenda legislativa compartida y ubicó en ese entendimiento a la UCR, el ARI y Primero Río Negro.



«Es lógico que, después de haber transitado estos tres años, continuemos el año que viene. Nos sentimos muy a gusto con nuestros aliados en la Legislatura y con muchas de las cosas que hemos hecho. Así que probablemente volvamos a repetir eso el año que viene», afirmó.



La UCR ya adhirió a la fórmula de JSRN en 2023. El ARI, que entonces participó dentro de Cambia Río Negro, se alineó luego con el oficialismo. Primero Río Negro, que conduce Ariel Rivero, sostiene que todavía no resolvió su estrategia electoral, aunque Weretilneck ya lo ubica dentro de su esquema de alianzas.



El gobernador también incorporó al debate la modalidad de esa integración. «Con el cronograma se verá de qué manera: si es con alianza o colectoras», explicó.



Después reafirmó que las colectoras «son una de las maneras que se están utilizando mucho», aunque insistió en que el mecanismo todavía no está resuelto. «Lo veremos con el correr del tiempo», agregó.



La alternativa de una colectora de aliados tiene impulso en la UCR, pero encuentra el rechazo del ARI. Esa diferencia anticipa una discusión que todavía deberá resolverse dentro del armado oficialista.

Dos mecanismos, una misma candidatura



Las llamadas colectoras pueden instrumentarse mediante mecanismos diferentes. La colectora propiamente comprende incorporar fórmulas ajenas a la boleta propia, mientras que la adhesión corresponde a la inclusión del tramo de otra fuerza.

Río Negro tiene antecedentes. En 2023, la fórmula Weretilneck-Pesatti recibió el respaldo de la UCR, que presentó candidatos legislativos propios y adhirió a la fórmula provincial. También sumó los votos de Nos Une Río Negro, el frente peronista que llevó la misma fórmula para la Gobernación, pero compitió con su propia lista legislativa.

El historial del Partido Provincial Rionegrino (PPR) es amplio. Esa fuerza utilizó la estrategia en tres elecciones consecutivas, con distintos aliados.

En 2011 acompañó a la fórmula de la Concertación integrada por César Barbeito y Julio Arriaga. Cuatro años antes, en 2007, había respaldado la reelección del radical Miguel Saiz, acompañado por Bautista Mendioroz. El aporte fue significativo: los 30.080 votos del PPR representaron el 11,23% de los sufragios positivos y casi una cuarta parte del total que recibió la fórmula ganadora.

En 2003, el mismo partido provincial había acompañado a Carlos Soria y Salvador Durán. En aquella elección, el PPR aportó cerca de 19.000 votos a la fórmula peronista.

Los antecedentes muestran que las colectoras no son una novedad en la política rionegrina. También explican por qué la discusión sobre el mecanismo de integración de las listas puede tener un peso importante en el armado electoral del año próximo.



