Simone Biles en Argentina: los motivos de su visita y el encuentro con Edinson Cavani

Simone Biles visitó Argentina y Cavani le regaló una camiseta de Boca.

Simone Biles tuvo una visita especial a Argentina y se fue con obsequio particular: la camiseta N°10 de Boca de Edinson Cavani.

La multipremiada gimnasta estadounidense fue distinguida como «Huesped de Hónor» en la ciudad de Buenos Aires y la recibió el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En la Casa de Gobierno de Parque Patricios, la atleta dictó una charla titulada «El poder de creer» orientada para jóvenes deportistas locales.

«Es un orgullo que nos visite y que disfrute Buenos Aires. Ella es un ejemplo inspirador para todos los que creemos en el deporte como herramienta de superación personal«, aseguró Macri.

Además de la charla, Biles dará este jueves una clínica de gimnasia artística junto a su entrenador, Laurent Landi, en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca.

La gimnasta de 28 años ganó 11 medallas olímpicas y 23 títulos mundiales por lo que es considerada una de las mejores atletas de la historia.

Biles también es una inspiración por su historia personal y cómo puso el foco en la salud mental de los deportistas, un aspecto poco reconocido hasta hace un tiempo atrás.

El encuentro de Simone Biles con Edinson Cavani

Uno de los que participó de la charla de Simone Biles y se encontró con ella fue Edinson Cavani. El delantero uruguayo le regaló la camiseta N°10 de Boca.