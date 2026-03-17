Sin Finalissima, la Selección Argentina confirmó que jugará un amistoso: ¿en La Bombonera?

La Selección Argentina atraviesa un escenario inédito en la previa del Mundial 2026. Y es que luego de la suspensión de la Finalissima y la cancelación del duelo ante Qatar por la guerra en Medio Oriente, el elenco nacional podría llegar a la Copa del Mundo sin disputar amistosos ante selecciones europeas.

Según informó la AFA, el conjunto nacional se entrenará desde la próxima semana en el predio de Ezeiza y el 31 de marzo disputará un amistoso ante Guatemala, en un estadio a confirmar. El Monumental no estará disponible por los recitales de AC/DC.

La idea es que este miércoles se anuncie la sede (se evalúan dos alternativas) y muchos piensan en la Bombonera como cábala, debido a que allí se jugó el último choque de la Albiceleste antes de la última Copa del Mundo.

#SelecciónMayor ¡Nos vemos en Argentina! 🇦🇷



La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante #Guatemala 🇬🇹



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La última ventana antes de la Copa será entre el 1 y el 9 de junio, ya en la previa del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El debut argentino está programado para el 16 de junio frente a Argelia.

La situación marca un quiebre histórico porque en los ciclos anteriores, Argentina siempre tuvo roce con selecciones europeas. En la antesala de Mundial de Qatar 2022, por ejemplo, enfrentó a Alemania, Italia (Finalissima) y Estonia.