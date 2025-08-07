Sin Messi, pero con De Paul: Inter Miami venció a Pumas y clasificó a los cuartos de la Leagues Cup

El Inter de Miami, sin Lionel Messi, venció 3-1 a Pumas de México por la tercera fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2025. Con este resultado, las Garzas aseguraron su clasificación a los cuartos de final del certamen. Rodrigo De Paul debutó con un gol para la franquicia norteamericana.

El astro argentino Lionel Messi, ausente en el partido por lesión, estuvo presente en las tribunas del Chase Stadium. Ante el gol de Rodrigo De Paul, se paró de su asiento y aplaudió el gol de su compatriota.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano comenzó en desventaja tras un gol de Jorge Ruvalcaba, a los 33 minutos del primer tiempo. Pero antes del descanso, Rodrigo De Paul, quien marcó su primer gol con el Inter, empató el resultado.

El argentino controló con el pecho un centro de Luis Suárez y definió con tranquilidad al segundo palo y estampó el 1-1 a los 44 de la primera parte.

Ya en el complemento, Luis Suárez revirtió el resultado con un penal a los 13 minutos, tras una mano en el área de José Caicedo. El uruguayo ejecutó con clase y la picó para el 2-1.

Luego, a los 23, fue el turno de Tadeo Allende. Tras una asistencia filtrada de Suárez, el argentino definió ante el achique del arquero y selló el 3-1 definitivo.

Pumas tuvo algunas oportunidades, pero Inter controló el partido en la segunda mitad y terminó festejando una victoria clave para seguir avanzando en la competencia, incluso sin la presencia de su máxima figura.