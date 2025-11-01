Sin Paredes, Boca visita a Estudiantes: formaciones, hora y TV

Boca visita a Estudiantes de La Plata este domingo a las 16 por la fecha 14° del Torneo Clausura. Con cuatro bajas en la lista de convocados, el Xeneize juega un partido importante para posicionarse en los primeros puestos de la Zona A.

Si bien se esperaba que Edinson Cavani pueda sumar minutos contra Estudiantes desde el banco de suplentes, el uruguayo quedó desafectado de la nómina de convocados y hará todo lo posible para jugar el partido contra River. Las otras tres bajas son: Leandro Paredes, que llegó a la quinta amarilla en el duelo frente a Barracas Central, Rodrigo Battaglia y Alan Velasco.

Confianza para Milton Delgado

La ausencia de Rodrigo Battaglia parecía un gran problema para Claudio Úbeda pero Milton Delgado lo reemplazo contra el Guapo y fue figura. Por otro lado, la lesión de Velasco le abrió lugar a Exequiel Zeballos, que tuvo dos ingresos muy buenos frente a Belgrano y Barracas. La baja de Paredes es más sensible pero el sifón Úbeda ya definió su reemplazante.

El partido es fundamental para que el Xeneize se acomode tanto en la Zona A como en la tabla anual. En la Zona A se encuentra en la 4ta posición con 20 puntos mientras que en la tabla anual marcha 2do con 53, clasificándose momentáneamente a la próxima Copa Libertadores.

Estudiantes llega con el pie derecho

Estudiantes viene de ganarle el clásico a Gimnasia en la fecha 13° por 2-0 y se encuentra tercero en la Zona A con un punto más que Boca. Ese triunfo lo dejó con posibilidades de clasificarse a la próxima Copa Sudamericana por tabla anual, ya que se encuentra en el puesto 12 con 42 unidades. Una derrota mañana por la tarde lo dejaría mal parado.

Formaciones, Hora y TV

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Román Gómez; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Hora: 16.00

TV: TNT Sports