Claudio Úbeda confirmó el equipo de Boca: dos cambios para visitar a Estudiantes

Boca se prepara para un duelo clave frente a Estudiantes. El Xeneize tendrá una visita de riesgo al estadio Uno, ya que está en juego la clasificación a la Copa Libertadores. Luego de la victoria ante Barracas, Claudio Úbeda quiere seguir en la senda del triunfo.

Para este partido, el entrenador sabe que no contará con Leandro Paredes. El campeón del mundo llegó a la quinta amarilla y tiene que cumplir un partido de suspensión. Su reemplazante será Tomás Belmonte. En las últimas dos prácticas, «Toto» acompañó a Milton Delgado en la mitad de cancha y volverá a la titularidad tras más de tres meses.

Sorpresivamente, el DT escogió al ex Lanús sobre Ander Herrera, quien se pensaba que volvería a la titularidad. La decisión se basa en que el futbolista vasco todavía no se encuentra en condiciones de jugar los 90 minutos y por ese motivo lo piensa como recambio.

La otra novedad del 11 es la inclusión de Exequiel Zeballos. El «Changuito» fue figura frente al Guapo y será titular frente al Pincha. Ingresará por el chileno Williams Alarcón, quien no mostró un buen nivel el pasado lunes. Con la inclusión del santiagueño, Úbeda vuelve a optar por un extremo natural, algo que ya venía haciendo con Brian Aguirre.

La probable formación: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Ezequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Cavani no concentra y es duda para el Superclásico

La situación de Edinson Cavani es un dolor de cabeza para el cuerpo técnico. El uruguayo no concentrará por tercer partido consecutivo y su participación en el Superclásico es una incógnita. Hace unos días, Boca emitió un parte médico, en el cual informó que el delantero tenía una «inflamación de la bursa del psoas derecho».

Su presencia en el once titular frente a River el próximo 9 de noviembre está casi descartada. Cavani no juega desde el 14 de septiembre y el cuerpo técnico no se arriesgaría a colocarlo desde el arranque.

La importancia del duelo frente a Estudiantes

A Boca le quedan tres «finales» en el torneo Clausura. Tras un año lleno de decepciones, el Xeneize buscará, en el tramo decisivo del Clausura, meterse a la próxima edición de la Copa Libertadores.

El club de la Ribera solo tiene dos formas de acceder a la cita continental: salir campeón del torneo o ubicarse entre los 3 mejores de la tabla anual. Actualmente, está 2° con 53 puntos, pero varios equipos le pisan los talones: River (52), Argentinos (51) y Riestra (51). Además, debe asegurar su clasificación a los playoffs, donde por ahora se encuentra 3° en la zona A.