Sinner explicó el malestar que lo dejó sin energía cuando estaba a un game del triunfo ante Cerúndolo

En una de las grandes sorpresas de esta edición de Roland Garros, el argentino Juan Manuel Cerúndolo dio vuelta un partido que parecía completamente controlado ante el número 1 del mundo, Jannik Sinner, luego de un inesperado quiebre físico del italiano en el tramo final.

Sinner había impuesto condiciones desde el inicio: ganó los dos primeros sets con autoridad y se adelantó 5-1 en el tercero, quedando a un solo game de cerrar el encuentro. Sin embargo, el desarrollo cambió de manera abrupta cuando comenzó a mostrar signos de debilidad física y falta de energía. En ese momento, el italiano sufrió una caída pronunciada en su rendimiento y llegó a perder 11 puntos consecutivos, lo que permitió la reacción inmediata del argentino en el Court Philippe Chatrier.

Con el marcador 5-4 y 0-40 en contra de su saque, Sinner solicitó atención médica y luego debió retirarse momentáneamente al vestuario, evidenciando un marcado deterioro físico en pleno partido.

Tras la derrota, el número 1 del mundo explicó lo ocurrido y fue contundente sobre su estado en cancha: «No recuerdo la última vez que me sentí tan débil», expresó al describir el momento en el que se desmoronó su rendimiento.

El italiano detalló que el problema no estuvo vinculado al calor ni a las condiciones externas del torneo. «Hacía calor, pero no un calor extremo… realmente no tuvo nada que ver con el clima. Era simplemente una cosa mía», aclaró.

Sinner también reveló que las primeras señales aparecieron incluso antes de salir a jugar: «Esta mañana me desperté y no me sentía muy bien. No había dormido demasiado bien y ya me sentía raro», explicó.

En el desarrollo del partido, el cuadro físico fue empeorando progresivamente hasta dejarlo sin respuestas. «Empecé a sentirme muy mareado, muy bajo de energía», describió sobre el momento en que comenzó a perder el control del juego. Pese a la situación, aseguró que nunca consideró abandonar el encuentro. «Retirarme nunca fue una opción», afirmó, destacando su intención de terminar el partido a pesar del malestar.

En el cierre, ya sin resto físico, sintetizó su sensación general del desenlace: «En el quinto set estaba completamente vacío», reconoció sobre la caída final ante el argentino por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

Juanma Cerúndolo, entre la sorpresa y el reconocimiento a Sinner

El argentino también dejó sus sensaciones tras el triunfo y admitió la rareza del desenlace. «Es muy difícil para él, yo no podía ganar más de tres games por set. Me siento mal por él. Yo tuve suerte. Él merecía ganar este partido», expresó.

Cerúndolo sostuvo además que su planteo no cambió demasiado durante el desarrollo, pero que el partido se definió por el estado del italiano: «Tuve suerte, obviamente puse lo mejor y traté de jugar mi mejor tenis, pero tampoco me voy a agrandar porque la verdad no le estaba haciendo más de tres games por set», agregó.

Juanma Cerúndolo se quedó con un triunfazo ante Jannik Sinner y avanzó a tercera ronda. (Foto: AP)

El argentino incluso deslizó su interpretación sobre lo ocurrido en cancha: «Creo que se acalambró. Mi parte la hice bien pero no quiero decir ‘le gané’ porque fue un tema más de él», explicó, y destacó el gesto de Sinner tras el encuentro: «Le dije que sentía pena por él por la lesión, que ojalá se recupere… siempre es un señor, una gran persona. Me felicitó y me deseó suerte», cerró.