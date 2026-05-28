Embarazada muerta en un ajuste de cuentas de Chubut: un detenido admitió que disparó, pero dijo que no quiso matarla

Uno de los detenidos por el crimen de Mariana Soledad Calfuquir (33), Mayco Emiliano David Serrano, reconoció haber efectuado disparos durante el ataque ocurrido en Comodoro Rivadavia pero afirmó que no quiso matarla. “No voy a negar que fui el autor de los disparos. Temí por la integridad física de mi familia”, declaró ante el tribunal en la audiencia de control de detención.

Según publicaron medios locales, el ataque ocurrió el martes 19 de mayo en el barrio Máximo Abasolo en medio de un ajuste de cuentas. En la agresión también resultó herido la pareja de Calfuquir, Luis Uribe, quien permanece internado y amenazó con hacer justicia por mano propia desde el hospital. El otro detenido es Juan Julio Serrano, hermano de Mayco.

El relato de uno de los demorados por el ataque en Comodoro Rivadavia

En la audiencia judicial, Serrano intentó despegarse de la hipótesis planteada por la Fiscalía sobre un ataque planificado y sorpresivo. Según su versión, todo comenzó cuando Uribe llegó hasta la vivienda familiar ubicada sobre calle 12 de Octubre para reclamar una deuda vinculada a su hermano Juan Julio Serrano. “Él llega y yo salgo y lo saludo. No tenía trato con ellos”, afirmó.

El acusado sostuvo que escuchó detonaciones y que reaccionó en medio del caos. “Yo escucho a Uribe que le dispara a mi hermano y trato de contener a mis padres”, expresó.

También aseguró que desconocía que Calfuquir se encontraba dentro del vehículo. “No quise terminar con la vida de Mariana”, afirmó. Explicó además que los vidrios polarizados del Volkswagen Polo le impidieron advertir la presencia de Calfuquir dentro del auto. “El auto era polarizado y no vi que había otra persona”, dijo.

La Fiscalía sostiene la hipótesis de un ajuste de cuentas

Durante buena parte de la audiencia, Mayco Serrano insistió en que no pertenece “al ambiente delictual” y remarcó que nunca antes había atravesado una situación judicial. “Esta es la primera vez que me toca hablar frente a una jueza. Toda mi vida tuve un oficio”, declaró.

El imputado también negó haber tenido problemas personales con Uribe. “No existe conflicto con Uribe. Dicen que mi hermano le debía plata, pero no teníamos problemas”, sostuvo ante la magistrada.

En otro tramo de su declaración, buscó marcar diferencias con el entorno de la pareja de la víctima. “Me siento mal porque no es mi mundo. No es mi mundo como el de Uribe”, expresó.

La Fiscalía, sin embargo, mantiene la hipótesis de un ataque armado “sorpresivo” y “alevoso”. Los investigadores sostienen que existen pruebas materiales y testimoniales que complican tanto a Mayco Serrano como a su hermano.

Cómo fue el ataque en el que murió Mariana Calfuquir

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió la noche del martes 19 de mayo en la zona sur de Comodoro Rivadavia. Uribe llegó hasta la casa de los Serrano junto a Calfuquir para reclamar el pago de una deuda de 250 mil pesos.

En medio de una discusión frente a la vivienda, se produjo una balacera contra el Volkswagen Polo en el que se encontraba la pareja. Calfuquir recibió disparos en la cabeza y murió casi de inmediato dentro del vehículo.

Uribe, en tanto, sufrió una herida de arma de fuego en el abdomen y logró conducir varias cuadras hasta la Seccional Séptima de Policía para pedir ayuda. Cuando llegaron los efectivos, la mujer ya no tenía signos vitales.

Tras varios allanamientos realizados por la Policía, los hermanos Serrano fueron detenidos. Mientras la causa avanza bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas, los investigadores también analizan amenazas publicadas en redes sociales por Uribe. «Yo no hago denuncia, agárrense bien que les voy a extinguir a toda su familia«, afirmó Uribe a través de sus redes sociales.