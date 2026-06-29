¡Sobre la hora! Brasil lo dio vuelta, le ganó a Japón por 2 a 1 y clasificó a octavos de final

(AP). El héroe de la tarde en Houston. Martinelli anotó el 2-1 y desató la locura brasileña ante Japón.

Pesó la historia y la jerarquía. A pesar de sufrirlo y trabajarlo más de la cuenta, la Selección de Brasil pudo revertir el encuentro en Houston, vencer a Japón por 2 a 1 y sacar pasaje a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Kaishu Sano dio la nota para los nipones y marcó en el primer tiempo, pero Casemiro, en el comienzo del complemento, puso las cosas en su lugar para los cariocas. Ya en el epílogo, y cuando parecía haber alargue, la Verdeamarella se desahogó con el tanto de Martinelli.

Más allá de las complicaciones del comienzo, con la falta de profundidad en ataque y algunas desinteligencias en defensa, los sudamericanos hicieron valer su jerarquía e intensidad en el complemento, sometiendo a los asiáticos hasta el final.

Tanto insistir tuvo su recompensa. Los dirigidos por Ancelotti, que acertó con los cambios (el ingreso de Endrik, fundamental), sacaron chapa y llegaron al gol salvador, tras una brillante jugada colectiva (ver abajo). A pesar del susto, Brasil sigue en competencia y soñando en la cita mundialista.

En octavos de final, los pentacampeones esperan por el ganador del duelo que animarán Costa de Marfil y Noruega mañana, desde las 14 de nuestro país.

Desarrollo del partido

Brasil comenzó controlando el juego y la posesión, pero sin lograr romper líneas ni lastimar seriamente el fondo de los japoneses, que, bien parados en bloque, contuvieron en defensa y salieron rápido de contragolpe en cada recuperación.

Lo más claro del conjunto carioca, a los 13 minutos. Matheus Cunha remató de zurda, pero Suzuki envío sin problemas al córner.

Instantes después, baldazo de agua fría para Brasil. A los 28 minutos, la presión nipona dio rédito. Tras una mala salida desde el fondo brasileño, Kaishu Sano encaró solo, sin mucha oposición defensiva, y remató fuerte contra el palo derecho de Alisson para el 1-0 de Japón.

¡JAPÓN SORPRENDIÓ A TODOS!



Kaishu Sano puso el 1 a 0 para el seleccionado oriental ante Brasil en los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/QgW4zdrzPG — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

Dos minutos después, la Verdeamarella volvió al ataque, intentando quebrar el fondo rival sin éxito. Ante la imposibilidad de profundizar, Paqueta intentó un remate desde afuera, pero el mismo rebotó en la defensa asiática.

A los 38′, otro intento forzado de Brasil. Sin encontrar los huecos, y luego de trasladar de una punta hacia la otra, Matheus Cunha lanzó otro pelotazo desde lejos, aunque ni cerca de lastimar el arco defendido por Suzuki.

Sobre el final del lapso inicial, a los 45′, Brasil tuvo una chance aislada con Paqueta, que nuevamente intentó desde afuera del área. Los dirigidos por Ancelotti tienen la pelota, pero no lastiman y, por el contrario, sufren con las contras de los asiáticos.

Dos avisos claros previos marcaron el camino. Y de tanto buscarlo, Brasil llegó al empate.

A los 56′ de partido, llegó un gran centro llovido desde la izquierda de Gabriel Magalhaes y mejor aún la definición de cabeza de Casemiro para anotar el 1-1. El volante había tenido una chance clara anteriormente, frustada por Tomiyasu y el golero Suzuki.

Bien pudo el conjunto sudamericano pasar a ganarlo dos minutos después. La pelota le llegó a Vinicius, el delantero encaró, gambeteó y remató, pero Suzuki se hizo enorme para cachetear el balón y despejar contra el palo izquierdo.

¡CASEMIRO PUSO EL EMPATE!



De cabeza, el volante del Manchester United puso el 1 a 1 para Brasil ante Japón en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/fvNis2cVyy — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

A partir de la segunda mitad del complemento, Brasil pasó a ser amplio dominador del juego, creando chances y buscando constamente en el área de un Japón algo diezmado físicamente.

Centros, remates llovidos y todo tipo de insinuaciones. Como a los 84′, un tiro libre de Rayan cerca del área que despejó la defensa asiática. Y luego, con corridas de Vinicus, intentando romper a través de su habilidad y alguna jugada individual.

Se consumía el reloj y Brasil frotó la lámpara. A los 95′ de partido, y tras una fantástica triangulación en el área rival, Rayan tocó al medio, Guimaraes encontró filtrado a Martinelli y este definió contra el palo izquierdo de Suzuki para el 2-1 agónico brasileño.

¡GOL AGÓNICO DE BRASIL!



En el último minuto de descuento, Gabriel Martinelli puso el 2 a 1 para Brasil ante Japón en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/HQPiwweb5z — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

Así llegaron

La Verdeamerela que dirige Carlo Ancelotti ganó su grupo después de empatar con Marruecos en el debut y ganarle fácilmente a Haití y Escocia en los restantes.

Japón, en tanto, igualó con Países Bajos y Suecia, y goleó a Túnez. Además, los asiáticos vencieron a Brasil por 3 a 2 en un amistoso disputado en octubre pasado, una clara señal de lo disputado y entretenido que puede resultar el encuentro.

Sin Raphinha, lesionado, y con Neymar para entrar un ratito, Carletto repetiría la delantera con Vinicius, Rayan y Matheus Cunha.

Los Nipones, por su parte, demostraron sobrado potencial para dar la nota y, por qué no, ser una revelación en el presente certamen mundialista.

FORMACIONES

Brasil: (1) Alisson; (13) Danilo, (4) Marquinhos, (3) Gabriel Magalhães, (16) Douglas Santos; (8) Bruno Guimarães, (5) Casemiro, (20) Lucas Paquetá; (26) Rayan, (9) Matheus Cunha y (7) Vinicius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: (1) Zion Suzuki; (22) Takehiro Tomiyasu, (3) Shogo Taniguchi, (21) Hiroki Ito, (10) Ritsu Doan, (24) Kaishu Sano; (15) Daichi Kamada, (13) Keito Nakamura, (14) Junya Ito; (11) Daizen Maeda y (18) Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.