«Continuo hostigamiento»: renunció la conducción de uno de los principales hospitales de Neuquén

El hospital Bouquet Roldán, uno de los tres que se encuentran en la ciudad de Neuquén, se quedó sin conducción. La directora y el subdirector del centro de salud presentaron su renuncia esta semana como consecuencia, entre otras cosas, de un enfrentamiento con el gremio ATE.

La decisión fue confirmada a Diario RÍO NEGRO por fuentes oficiales y gremiales al tanto del conflicto, recrudecido en el último tiempo.

Se trata de Natalia Martín y Fernando Redivoy, quienes se desempeñaban como directora y subdirector del complejo sanitario, respectivamente.

El comunicado de ATE por las renuncias en el hospital Bouquet Roldán

El alejamiento de los directivos mereció un comunicado de ATE Salud, que vinculó la decisión al distanciamiento entre la conducción del hospital y sus trabajadores, situación que provocó serios problemas en términos de administración.

«Dentro de esta gestión se rompieron equipos de trabajo que llevaron a renunciar médicos y generaron traslados a otros efectores por el continuo hostigamiento lo cual afectó directamente la atención de los pacientes», indicaron desde la entidad gremial.

Los representantes laborales apuntaron contra los funcionarios por interrumpir el diálogo con el personal y aseguraron que la única vinculación que existía era a través del administrador del hospital, «el cual fue denunciado en las diferentes asambleas por las malas formas y el abuso de autoridad hacia diferentes sectores».

«Nuestra única intención es que los diferentes niveles de conducciones gestionen y respeten tanto a nuestro convenio colectivo de salud como al equipo de salud y principalmente a nuestros pacientes», añadieron en el documento.

La situación afecta a uno de los principales puntos de atención sanitaria de la ciudad, en la que se encuentran otros dos hospitales públicos de relevancia, como el Castro Rendón y el Heller.

Aún no se informó, al menos de forma pública, si se avanzará rápidamente con la designación de reemplazantes.