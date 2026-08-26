Sobredosis de tenis: volvió Federer, se juntaron los estelares y acá están las mejores fotos
Roger tuvo su despedida en la previa del US Open. Mucha calidad y socios de lujo.
Roger Federer volvió a las pistas en Nueva York para un partido de exhibición y hubo fiesta en la previa del US Open. Nunca tuvo una despedida oficial, así que tranquilamente se le puede poner ese rótulo, en una jornada que fue inolvidable, con 23.000 espectadores como testigos.
El cierre fue con dos funciones del crack suizo. Primero en un partido de singles ante Andy Roddick y más tarde con un doble de aquellos. Roger jugó con otro genio, John McEnroe, y del otro lado de la red estuvieron Andre Agassi junto a Roddick. Acá las mejores fotos de una jornada memorable.
Comentarios