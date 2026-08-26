Sobredosis de tenis: volvió Federer, se juntaron los estelares y acá están las mejores fotos

Roger Federer volvió a las pistas en Nueva York para un partido de exhibición y hubo fiesta en la previa del US Open. Nunca tuvo una despedida oficial, así que tranquilamente se le puede poner ese rótulo, en una jornada que fue inolvidable, con 23.000 espectadores como testigos.

El cierre fue con dos funciones del crack suizo. Primero en un partido de singles ante Andy Roddick y más tarde con un doble de aquellos. Roger jugó con otro genio, John McEnroe, y del otro lado de la red estuvieron Andre Agassi junto a Roddick. Acá las mejores fotos de una jornada memorable.

La familia de Roger, presente, como en cada uno de sus partidos del circuito.

Saque, maestro. RF busca un lanzamiento a la T en medio de una multitud.

James Blake, ex top 10 y contemporáneo del Roger, fue uno de los animadores de la despedida.

El suizo metió varias pausas en los partidos y repartió pelotas para todas y todos.

¡Cuánto tenis! Roger y Big Mac vencieron a Roddick y Agassi en el último partido de la noche.

Manos y muñecas mágicas. Roger y John mostraron su inagotable clase en la pista de NY.

Blake soltó el micrófono y metió un drive letal. Se llevó muchos aplausos.

Toda la onda. Federer interactuó con el público y también jugó en serio varios puntos.