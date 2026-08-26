Tormenta Santa Rosa 2026: cuándo podría llegar a Argentina y qué se espera en Neuquén y Río Negro

Se acerca el cierre de agosto, el octavo mes del año, y como sucede habitualmente, surge la incógnita sobre el regreso de la famosa tormenta de Santa Rosa. Su aparición se arraiga en una creencia popular argentina que vincula este fenómeno meteorológico con la festividad patronal del 30 de agosto.

Coincidencia o no, lo cierto es que, durante los últimos días del mes, el país suele registrar tormentas intensas caracterizadas por la interacción de aire cálido y viento fuerte.

Cuándo podría llegar la tormenta de Santa Rosa a Argentina

Si bien el santoral ubica la festividad de Santa Rosa el 30 de agosto, la tormenta no aparece precisamente en esta fecha sino que se amplía un poco más el margen. Según los antecedentes, el temporal aparece y se suele desarrollar cinco días antes o cinco días después. Por lo tanto, el fenómeno podría aparecer entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre.

Las primeras señales ya comenzaron a manifestarse. Por ejemplo este miércoles 26 de agosto, gran parte de Argentina está en alerta por lluvias y viento, además se registró un cambio de aire donde las temperaturas se fueron elevando.

Según lo informado por el sitio Meteored, el foco meteorológico esta puesto inicialmente en un sistema de bajas presiones en niveles medios y altos de la atmósfera que afectará la porción central de la cordillera argentina y luego favorecerá la formación de un frente frío.

A partir de este miércoles, este frente irá tomando forma sobre la clásica diagonal que une Santa Rosa (La Pampa) con Bahía Blanca (Buenos Aires).

Entre la jornada de este miércoles y el jueves, se prevén lluvias y tormentas aisladas sobre la región central del país. Las áreas con mayor impacto serán la provincia de Buenos Aires, el AMBA y Entre Ríos, donde los acumulados de agua oscilarán entre los 10 y 20 mm.

Según los pronósticos, en la madrugada del 27 de agosto se registraría actividad eléctrica sobre el sur de Córdoba y el norte bonaerense. La mayor densidad de descargas se concentraría en la zona sur, sudeste y centro entrerriano.

En tanto, entre el miércoles y el viernes, estas precipitaciones aisladas se extenderían a la región de Cuyo, aunque por el momento se descarta que los fenómenos alcancen de forma generalizada a la Patagonia.

Inminente regreso de la tormenta de Santa Rosa: qué se espera en Neuquén y Río Negro

Por el momento no se espera que la tormenta de Santa Rosa impacte de forma directa en Neuquén y Río Negro, aunque no se descartan repercusiones en las zonas limítrofes con La Pampa.

Cabe recordar que ambas provincias atravesaron un invierno atípicamente húmedo debido a las constantes precipitaciones, por lo que este temporal no resulta una sorpresa.

Asimismo, la paulatina llegada de masas de aire cálido sobre un ambiente con elevada humedad generará las condiciones propicias para el retorno progresivo de las tormentas. Los primeros indicios se registrarán este miércoles con intensas lluvias en la franja cordillerana, donde rige un alerta meteorológico que podría extenderse hasta el jueves.