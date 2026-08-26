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Energía

Infraestructura eléctrica en Neuquén: prorrogan la licitación para la ampliación de la Estación Transformadora Pío Protto

El nuevo plazo quedó establecido para el miércoles 9 de septiembre a las 10, en la Sala "Don Felipe Sapag" de la Casa de Gobierno, ubicada en La Rioja y Julio A. Roca de la ciudad de Neuquén. La obra busca fortalecer el sistema eléctrico que abastece a San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Las Coloradas y zona de influencia.

Redacción

Por Redacción

Los trabajos contemplan la incorporación de un tercer transformador de potencia y el incremento de la cantidad de celdas de media tensión en 33 y 13,2 kV. Foto: EPEN.

Los trabajos contemplan la incorporación de un tercer transformador de potencia y el incremento de la cantidad de celdas de media tensión en 33 y 13,2 kV. Foto: EPEN.

El Ministerio de Energía de Neuquén anunció la extensión del plazo para la presentación de ofertas para ejecutar la obra «Nuevo campo de transformador de potencia y celdas de media tensión en la Estación Transformadora Pío Protto», que busca fortalecer el sistema eléctrico que abastece a San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Las Coloradas y zona de influencia.

La nueva fecha quedó establecida para el miércoles 9 de septiembre, a las 10, en la Sala «Don Felipe Sapag» de la Casa de Gobierno, ubicada en La Rioja y Julio A. Roca de la ciudad de Neuquén.

La medida está orientada a fortalecer y ampliar el sistema energético para acompañar el crecimiento poblacional y productivo de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Las Coloradas y zonas rurales y de influencia cercanas.

Los trabajos contemplan la incorporación de un tercer transformador de potencia más el incremento de la cantidad de celdas de media tensión en 33 y 13,2 kV, lo que permitirá alimentar nuevos distribuidores y ampliar la capacidad de la Estación Transformadora Pío Protto.

Entre las obras complementarias se encuentran la ampliación del predio de la estación transformadora, la construcción de un nuevo muro perimetral y un camino de acceso de hormigón, fundaciones para los nuevos equipos de alta tensión, iluminación y un edificio destinado a las nuevas celdas de media tensión. Además, se construirán salas destinadas a comando, comunicaciones, baterías, operación y mantenimiento.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $14.299.628.401,78 más IVA (a valores de mayo de 2026), y se estima un plazo de ejecución de 480 días corridos.

Según indicó la Provincia, el pliego es gratuito y los interesados pueden descargarlo desde el sitio oficial del EPEN, al que se puede acceder mediante este enlace.


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El Ministerio de Energía de Neuquén anunció la extensión del plazo para la presentación de ofertas para ejecutar la obra "Nuevo campo de transformador de potencia y celdas de media tensión en la Estación Transformadora Pío Protto", que busca fortalecer el sistema eléctrico que abastece a San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Las Coloradas y zona de influencia.

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