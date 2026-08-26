Laporta volvió a insistir por Julián Álvarez y Atlético Madrid fue contundente: «Hay 0% de posibilidades de venderlo»

Laporta remarcó la postura de Barcelona y Julián define su futuro en los últimos días del mercado de pases.

A menos de una semana para el cierre del mercado de pases, la novela de Julián Álvarez sigue sumando capítulos. Este miércoles, la Araña no se presentó al entrenamiento de Atlético Madrid por «indisposición» y sumó una nueva polémica a este caso.

Julián no se presentó a entrenar y su situación sigue sin resolverse.

Luego, Joan Laporta, presidente del Barcelona, dejó clara la postura del club sobre un posible traspaso: «Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid. Nos gustaría entendernos», sentenció el mandatario.

La propuesta formal del equipo catalán fue de 100 millones de euros, lo que fue rotundamente rechazado por el Colchonero que remarcó que solo lo vendía por la clausula de rescisión de 500 millones. Se espera que haya un último intento por una cifra cercana a los 130 millones, que podría tentar al equipo del Cholo Simeone.

Además, Laporta insistió en las ganas que tiene el club blaugrana de reforzarse con el delantero: «Si están dispuestos a vender al jugador durante esta ventana de transferencias de verano, estaríamos listos para comprarlo, siempre y cuando podamos llegar a un acuerdo en torno a la oferta que les hemos hecho»

También mencionó el deseo de la Araña: «Parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto, nosotros mantenemos nuestra ilusión, nuestra intención, con todos los respetos para el Atlético de Madrid, de poder fichar al jugador». Y cerro esperanzado: «Mantenemos nuestra propuesta, nuestra oferta, y ojalá haya un entendimiento entre los dos clubes«.

El fuerte comunicado de Atlético Madrid tras los dichos de Laporta

La respuesta del Atlético Madrid no tardó en llegar. A través del diario Marca, el Colchonero sacó un tajante comunicado: «Se está victimizando al jugador, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros. Nos han perjudicado en lo económico y en lo social», comenzó.

Y volvió a aclarar que es intransferible al equipo catalán: «Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero, va de dignidad. Se ha creado una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga esto es el Atlético«.