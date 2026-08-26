Morosidad bancaria en América Latina: que lugar ocupa Argentina en el ranking de créditos adeudados

La morosidad es con entidades bancarias, generalmente por tarjetas impagas, y financieras por toma de préstamos. Archivo

Un reciente informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) presentó el contexto económico sobre el panorama financiero local. El deterioro de las condiciones financieras en América Latina comenzó a reflejarse con mayor nitidez en los balances bancarios de la región.

La cartera vencida del sistema bancario regional profundizó su tendencia al alza y alcanzó los US$ 104.621 millones al cierre del primer trimestre del año. La cifra representa un incremento del 10% en comparación con el último trimestre del año anterior y un salto del 44% respecto a los niveles registrados en el mismo período previa.

Este incremento de los préstamos en mora empujó la tasa de irregularidad promedio de la región hasta el 2,78%, ubicándose por encima del 2,51% reportado un año atrás.

El informe, que contempla el desempeño de 540 entidades financieras distribuidas en 16 países, evidencia un escenario heterogéneo donde la combinación de presiones inflacionarias y menor dinamismo económico ha resentido la capacidad de pago tanto de los hogares como del sector productivo.

El relevamiento advirtió sobre un paulatino debilitamiento en la cobertura de previsiones, el respaldo de capital inmovilizado que destinan las entidades para absorber eventuales impagos. El indicador de cobertura promedio cayó del 170% al 164% en el último año, dejando expuestas fuertes brechas entre los países que mantienen colchones financieros holgados como República Dominicana o Uruguay.

Qué lugar ocupa Argentina en el ranking de créditos adeudados

El país se posicionó en el primer lugar del ranking regional de morosidad bancaria al registrar un 7,3% de préstamos en situación irregular durante el primer trimestre del año.

El indicador contrasta de manera drástica con el comportamiento promedio de la región, que se ubicó en un 2,78%. El informe, que relevó a 540 entidades de 16 países latinoamericanos, confirma que el nivel de créditos impagos en el sistema financiero argentino más que duplica la media del continente.

En este apartado, la banca argentina volvió a mostrar señales de vulnerabilidad al situarse, junto a Panamá, como los únicos sistemas financieros de la región con indicadores de cobertura inferiores al 100%. Mientras países como República Dominicana y Uruguay registran niveles del 316% y 226% respectivamente, la Argentina presentó una cobertura de apenas el 84% para respaldar su cartera vencida.

La tendencia al alza del incumplimiento no es exclusiva del mercado local, aunque sí reviste mayor gravedad. A nivel regional, la cartera vencida en los bancos alcanzó los US$ 104.621 millones en marzo de 2026, lo que representa un aumento interanual del 44% y una suba del 10% respecto a diciembre de 2025.

Detrás de la Argentina se ubicaron economías como Brasil, con un 4,3% de morosidad, y Colombia, con un 3,7%. En la vereda opuesta, los países que mostraron los índices de irregularidad más bajos de la región fueron República Dominicana (1,1%), El Salvador (1,4%) y Uruguay (1,7%).

Crece la morosidad en el pago de las tarjetas. Foto: archivo.

A pesar de los altos índices de mora, el volumen total de crédito sobre la economía argentina sigue en niveles mínimos históricos. El ratio entre el crédito privado y el Producto Bruto Interno (PBI) en el país se ubica en tan solo un 14,3%, situándose en el último lugar de la tabla regional, muy lejos del promedio latinoamericano del 47,3%.

El factor determinante en esta dinámica sigue siendo la inflación, que condiciona tanto la capacidad de financiamiento de los bancos como la disposición de familias y empresas para asumir deudas. Argentina permanece como la única economía analizada con registros inflacionarios de dos dígitos anuales, afectando la estabilidad del sistema crediticio.

Cuál es el peso del sector no bancario y el debate regulatorio

Las cifras oficiales del informe abordan de manera exclusiva al sector bancario tradicional, el cual concentra cerca de dos tercios de los 14 billones de pesos que se encuentran en mora en el país. El tercio restante de los préstamos irregulares corresponde al sector no bancario, compuesto por fintech, tarjetas comerciales, mutuales y cooperativas.

En los últimos dos años se registró una leve recuperación del crédito de la mano de la desaceleración inflacionaria y la estabilidad cambiaria, pero este crecimiento vino acompañado de una aceleración en la tasa de mora. Ante esta situación, analistas y sectores de la oposición reclaman que el Banco Central intervenga para contener a los casi 7 millones de deudores, mientras que desde el Gobierno sostienen que se trata de un tema a resolver entre privados.

Con información de Infobae.