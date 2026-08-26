Calcatreu: la Provincia y Patagonia Gold acordaron destrabar el conflicto y reactivar la mina

El proyecto Calcatreu, ubicado al sur de Jacobacci, retomará sus actividades tras el acuerdo alcanzado entre la Provincia y Patagonia Gold. Foto: Chino Leiva.

La Provincia y Patagonia Gold alcanzaron este miércoles un acuerdo para destrabar el conflicto por el empleo local en el proyecto minero Calcatreu y lograr la reanudación de las actividades en la mina, ubicada al sur de Jacobacci.

Según trascendió, el entendimiento -que se firmará en esa localidad- contempla nuevas incorporaciones, un programa de capacitación para trabajadores rionegrinos y un mayor control sobre las condiciones de higiene y seguridad.

Un acuerdo para destrabar el conflicto por el empleo local

El acuerdo fue alcanzado después de casi una semana de suspensión de las actividades dispuesta por el Gobierno provincial, que cuestionó a la empresa por el incumplimiento de la norma que establece la prioridad de contratación de mano de obra rionegrina.

En principio, la secretaria de Trabajo, a cargo de Martha Avilez, levantaría provisoriamente la suspensión mientras continuará el monitoreo sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos.

La secretaria de Trabajo, a cargo de Martha Avilez.

El número definitivo de incorporaciones todavía se negocia en Jacobacci entre la funcionaria y el CEO de Patagonia Gold, Cristopher van Tienhovene.

En cambio, sí estaría acordado un programa de capacitación para otros 30 trabajadores, con formación teórica y práctica. Patagonia Gold otorgaría a cada participante un pago por su participación.

Patagonia Gold deberá priorizar a los trabajadores rionegrinos

Fuentes gubernamentales resaltaron que uno de los compromisos centrales del acuerdo establece que Patagonia Gold no podrá incorporar trabajadores de otras provincias hasta agotar la búsqueda de mano de obra rionegrina a través del Servicio de Empleo.

La condición apunta directamente al planteo que originó la intervención del Gobierno provincial y la suspensión de las actividades. La discusión se había concentrado en el cumplimiento de la Ley 80/20, que establece la prioridad de contratación de trabajadores de Río Negro.

El nuevo sistema de selección buscará evitar que la empresa recurra directamente a trabajadores provenientes de otras provincias cuando existan postulantes rionegrinos que puedan cubrir los puestos requeridos.

El acuerdo también contemplaría además la reactivación de una «mesa local», que incorporaría a la comunidad mapuche Peñi Mapu, más allá de los habituales partícipes, como la Provincia, la empresa, el municipio y los gremios.

En respuesta al pedido de Patagonia, Trabajo levantaría enseguida la suspensión y permitiría la reactivación de las tareas en la mina.

También, la empresa deberá presentar un plan de trabajo para readecuar los aspectos vinculados con la higiene y seguridad, avanzando en correcciones requeridas. La cartera laboral mantendrá el monitoreo sobre esas condiciones y sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Con este esquema, la Provincia decidió avanzar con el levantamiento provisorio de la suspensión y permitir la recuperación de la actividad en Calcatreu, aunque bajo un seguimiento estatal de las obligaciones acordadas.

El conflicto por la Ley 80/20 que derivó en la suspensión de Calcatreu

El pasado jueves, el gobierno provincial sorprendió con la paralización de la actividad de Calcatreu para exigir que se cumpla con la contratación de mano de obra local, según la Ley 5.804, conocida como 80/20.

Trabajo argumentó que la ocupación provincial era del 71% de cumplimiento, mientras que Patagonia Gold informó que tiene 233 empleados directos, de los cuales 175 son residentes de Río Negro y 109 viven en Jacobacci, concluyendo que la plantilla de rionegrinos alcanzaba el 75%.

La firma también aclaró que la «generación de capacidades y experiencia minera local es un proceso progresivo y constituye una oportunidad», a la vez, que aseguró que «la cobertura de las distintas posiciones se realizará de acuerdo con las necesidades propias de cada etapa», considerando los perfiles, la experiencia y las competencias requeridas.