Alto Comahue se prepara para la tercera edición de RUN X-PERIENCE con una proyección récord de participantes

La carrera Run X-PERIENCE organizada por Alto Comahue Shopping tendrá lugar el domingo 29 de marzo y espera más de 1.000 inscriptos. Este año la largada general será a las 9 am desde el shopping, punto que también funcionará como llegada y epicentro de las actividades del evento.

La edición 2026 se realizará en el marco del 11° aniversario de Alto Comahue, sumando la propuesta deportiva a los festejos por un nuevo año del centro comercial en la ciudad.

Desde el punto de largada, los corredores se adentrarán en un recorrido especialmente diseñado que integrará sectores urbanos con el entorno natural característico de la ciudad, incorporando la emblemática barda neuquina, ubicada a muy poca distancia del centro comercial.

La propuesta deportiva incluirá categorías para todos los niveles, con competiciones de 15K y 7K, además de recreativas de 2K familiar y categoría Kids. De esta manera, el evento busca convocar tanto a atletas experimentados como a familias y corredores que se inician en el trail, consolidándose como una verdadera fiesta del deporte local.

Un evento que crece junto a la comunidad

En su tercera edición, la carrera se consolida como una de las acciones más importantes del calendario anual del shopping, fortaleciendo su vínculo con la comunidad y acompañando un nuevo aniversario del mall.

“Esta edición representa mucho más que una carrera. Es una cita que reafirma nuestro compromiso con la comunidad y con la promoción de hábitos saludables. En el marco de nuestro 11° aniversario, queremos que sea una verdadera celebración junto a la ciudad y que cada año siga creciendo en participación y en impacto positivo para Neuquén”, expresó Natalia Cozza, Center Manager de Alto Comahue.

Con una proyección ambiciosa y el entusiasmo que dejaron las ediciones anteriores, la carrera 2026 se perfila como uno de los grandes eventos deportivos de Neuquén.

