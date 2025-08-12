Driussi tiene el alta médica y puede viajar con River para visitar a Libertad de Paraguay

Sebastián Driussi tiene el alta médica y está disponible para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El alta médica de Sebastián Driussi fue una de las mejores noticias que recibió Marcelo Gallardo de cara al cruce con Libertad de Paraguay, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El delantero se recuperó de la lesión que lo marginó a finales de junio y quedó a disposición para viajar a Asunción.

Driussi, que sufrió un fuerte esguince en el Mundial de Clubes, podría entrar en la nómina de los convocados, aunque difícilmente juegue en el choque ante los paraguayos. Más allá de su recuperación, la falta de fútbol en las últimas semanas le restan chances para meterse en el once inicial en un duelo tan exigente.

En la delantera, Gallardo optará por lo que tiene a disposición: Miguel Borja y Facundo Colidio compatirán el ataque del Millonario ante la ausencia de Maximiliano Salas y la poca preparación de Driussi.

Luego, en el mediocampo, el Muñeco le seguirá dando rodaje al tridente compuesto por Enzo Pérez, Kevin Castaño y Matías Galarza.

Driussi se lesionó en la jugada del segundo gol de River ante los Urawa Red Diamonds. Tras anticiparse al arquero Shusaku Nishikawa en un salto para conectar la pelota de cabeza, pisó mal al caer y quedó tendido en el césped con evidentes signos de dolor.

Después de 56 días, hizo una práctica sin molestias y le dio la mejor noticia del día a Marcelo Gallardo, que evaluará si lo convoca para jugar el primer partido de Copa Libertadores, tras el receso.

Cuándo juega River por los octavos de final de la Copa Libertadores

River se enfrentará a Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido de ida se jugará el jueves 14 de agosto a las 21.30 en Asunción, mientras que la vuelta será en el Más Monumental, el jueves 21, a la misma hora.

La posible formación de River para la ida contra Libertad

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.