Atención Scaloni: Jordania cayó ante Marruecos en la final de la Copa Arabe

Marruecos venció a Jordania en estadio Lusail de Qatar y se consagró campeón de la Copa Arabe.

Marruecos le ganó a Jordania por 3-2 en el alargue y se consagró campeón de la Copa Árabe. Los marroquíes, que disputarán el Mundial 2026, compartirán grupo con Brasil, mientras que los jordanos integrarán el Grupo J junto a la Selección Argentina: el encuentro será el último de la fase de grupos, el 27 de junio en el Dallas Stadium.

El partido se disputó en el Estadio Lusail de Qatar, mismo escenario en el que los dirigidos por Lionel Scaloni se quedaron con la Copa del Mundo hace exactamente tres años, tras vencer a Francia por penales.

El rival de la Albiceleste fue la gran sorpresa del certamen. En la fase de grupos, Jordania finalizó puntero e invicto, tras vencer a Emiratos Árabes Unidos (2-1), a Kuwait (3-1) y golear a Egipto (3-0).

En los cuartos de final superó a Irak por 1-0, y en las semifinales derrotó a Arabia Saudita, también por 1-0. La final ante Marruecos fue el primer partido que perdió en toda la competencia.

La síntesis de la final

El encuentro comenzó favorable para los marroquíes, que a los tres minutos encontraron un golazo en los pies de Oussama Tannane, quien convirtió desde atrás de la mitad de cancha.

LA ASISTENCIA DE TACO Y EL MISIL DE TANNANE DESDE ¡ATRÁS MITAD DE CANCHA!, POR DIOS.



MARRUECOS LE GANA A JORDANIA EN LA FINAL DE LA COPA ÁRABE. 🤯🇲🇦 pic.twitter.com/RpnlVPOQQ4 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 18, 2025

A los tres minutos del complemento, Ali Olwan igualó el marcador y, 20 minutos después, puso el 2-1 parcial para Jordania desde el punto penal. Cuando el seleccionado jordano estaba a minutos de consagrarse campeón, apareció Abderrazak Hamdalla, quien marcó el 2-2 a los 87 minutos y llevó la definición al alargue.

En el primer tiempo extra, Hamdalla volvió a marcar, empujando la pelota al lado del arco tras una asistencia de chilena, para sellar el 3-2 definitivo.

Vale destacar que la mayoría de los seleccionados que participaron en esta copa contaron con numerosas bajas de peso, ya que muchos clubes europeos optaron por no ceder a sus futbolistas.