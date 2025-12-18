Se sortearon las fases previas de la Libertadores: contra quién jugará Argentinos Juniors

Argentinos espera por Liga de Quito o Barcelona de Ecuador en la Fase 2.

Argentinos Juniors ya conoce a su rival de segunda fase de la Copa Libertadores tras el sorteo realizado este jueves en la sede de la Conmebol en Asunción.

El club de La Paternal se enfrentará en la Fase 2 con el ganador del Repechaje de Ecuador que enfrentará a Liga de Quito con Barcelona de Guayaquil.

La ida será entre el 17 y 19 de febrero en Guayaquil o Quito, mientras que el desquite será en La Paternal entre el 24 y 26 del mismo mes.

Argentinos se enfrentará con Liga de Quito o Barcelona en la Fase 2.

Si Argentinos queda eliminado en esta instancia, no jugará ninguna copa internacional en 2026, lo mismo que le sucedió a Boca este año tras caer por penales ante Alianza Lima en La Bombonera.

Por su parte, si el Bicho supera la Fase 2, se jugará el acceso a la fase de grupos ante Botafogo o el ganador del Repechaje de Bolivia. Si cae eliminado en esta instancia, disputará la Copa Sudamericana.

En tanto, Estudiantes de La Plata tras vencer a Racing el pasado fin de semana, se quedó con el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional y garantizó su lugar en la próxima edición de la máxima competencia continental.

En la fase de grupos aguardan cinco equipos argentinos: Boca (el único cabeza de serie), Platense, Lanús, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Estudiantes.