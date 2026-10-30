Independiente aflojó en el cierre y Vélez le sacó el invicto en la Liga Femenina

Independiente dio pelea e incluso llevó las riendas del partido durante varios pasajes, pero se quedó en los 10 finales y Vélez pasó por caja. Le ganó 57-43 y dejó a las neuquinas sin invicto en la Liga Femenina de básquet. Las Rojas, que ahora están con marca de 3-1, cerrarán la gira en Capital Federal ante Boca, en La Bombonerita, este viernes a las 20:30.

El inicio fue muy directo y errático a la hora de atacar, con muchos tiros imprecisos de ambos lados. Aun así, no se lograron sacar diferencia. En el transcurso de la primera mitad, la precisión de los tiros fue mejorando. En cuanto Vélez sacaba una diferencia, Independiente lograba acercarse de nuevo y viceversa. Así, se fueron al descanso largo 24-24.

La segunda parte fue trabada. Las Rojas impusieron condiciones y llegaron a sacar una diferencia de 10 puntos, pero a falta de 3 minutos las fortineras se repusieron y lograron dejar empatado el encuentro en 41 puntos. Ya en el último cuarto, Vélez fue más agresivo en defensa y ataque, ganó el parcial por un categórico 16-2, y se llevó la victoria para equilibrar su registro en 2-2.

Leivas, la goleadora del partido, controlada por Torruela. (Prensa Vélez)

Las destacadas

Lara Leivas, con 17 puntos, fue la máxima anotadora del juego, seguida por Sofía Lombardero (11) y Matilda Campo (10); mientras que en Independiente, Belén Alegre fue la única que alcanzó el doble dígito, con 11 puntos. Jacqueline Soto, que bajó 13 rebotes, y Josefina Torruela, anotaron 8 cada una.

En la comparativa, fueron claves los 7 rebotes más que tomó Vélez (31-24) y el bajo 50% de libres de las Rojas (6-12). Serán aspectos a mejorar si quieren dar el impacto en La Bombonerita.