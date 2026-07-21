Vacaciones y arte urbano: la Senaf propone jornadas creativas para chicos y adolescentes de Viedma

Coordinación de jornadas de arte urbano en Viedma y El Cóndor. Foto: gentileza

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) llevará adelante esta semana en Viedma una propuesta gratuita de arte urbano destinada a niños, niñas y adolescentes que forman parte de los centros preventivos.

La iniciativa concluirá el viernes con la creación de un mural colectivo en el Espacio Sociocultural del balneario El Cóndor, en una jornada abierta a toda la comunidad.

Cronograma

Las actividades se desarrollarán el martes y miércoles de 14 a 17 en distintos espacios comunitarios de Viedma, donde los jóvenes se interiorizarán acerca de la historia del arte urbano, aprenderán técnicas de dibujo e iniciarán con los bosquejos del mural colectivo.

El cierre del evento será el viernes a partir de las 10 en el Espacio Sociocultural del balneario El Cóndor, donde se plasmará la intervención artística, con una invitación abierta a vecinos y turistas.

En este sentido, el director de Programas Preventivos del Senaf, Luciano Crovella, destacó que el objetivo es que «el arte urbano deje de ser únicamente una manifestación estética para convertirse en una herramienta de inclusión, prevención y construcción de ciudadanía».

Las diferentes jornadas serán acompañadas por miembros del reconocido grupo de graffiti y muralismo «Del Barrio para el Barrio», bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Humano, la Municipalidad de Viedma, Senaf y la Secretaría de Cultura.