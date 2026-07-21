Suben las acciones argentinas impulsadas por el petróleo y Wall Street, mientras YPF y Vista lideran en Nueva York

La tendencia positiva en Wall Street y la suba del petróleo impulsan las cotizaciones de las empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York. (Foto: gentileza)

En una jornada marcada por el impulso del sector energético y el clima favorable en los mercados internacionales, la bolsa porteña y los activos financieros locales operan con marcadas alzas. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registra un avance del 1,5% hasta alcanzar los 3.270.000 puntos, marcando su nivel más alto desde mediados de julio.

La tendencia positiva en la plaza local se apoya en la firmeza de los principales indicadores de Wall Street y en el fuerte incremento de las cotizaciones internacionales del petróleo; así lo muestran los paneles de Rava Bursátil.

Este repunte del crudo impactó de lleno en las acciones de empresas argentinas que cotizan en dólares en Nueva York (ADR), con ganancias encabezadas por la firma agropecuaria Cresud (+3,9%) y la energética Pampa Energía (+3,6%). En el sector vinculado al desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta, destacan las subas de Vista Energy (+2,7%) e YPF (+1,8%, cotizando a US$ 51,37).

El alza del petróleo Brent y el impacto de la crisis en Medio Oriente

El sostén del sector energético en los mercados internacionales responde a las renovadas tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, sumadas a la amenaza de un bloqueo naval hacia Arabia Saudita por parte de los rebeldes hutíes de Yemen. Los futuros del petróleo Brent del Mar del Norte ganaron un 2,4% hasta ubicarse en US$ 91,37 el barril, mientras que el crudo WTI avanzó en la misma proporción para cerrar a US$ 84,43.

A pesar del clima prebélico en la región del Golfo Pérsico, en los mercados financieros surgieron expectativas sobre eventuales gestiones diplomáticas para encausar la crisis.

«Hay cierta esperanza de una distensión entre Estados Unidos e Irán. Según algunas informaciones, los mediadores están proponiendo un alto el fuego de diez días, lo que podría volver a encarrilar el memorando de entendimiento», analizaron especialistas de la firma ING en un reporte distribuido a clientes.

En la misma línea, un alto funcionario iraní confirmó a la agencia Reuters que Teherán recibió una propuesta de mediación para una tregua temporal de 10 días, buscando resguardar el acuerdo interino firmado el pasado 17 de junio.

Canje de deuda de la Secretaría de Finanzas y riesgo país

En el plano financiero doméstico, la secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía oficializó la convocatoria a una licitación de canje de deuda con liquidación programada para el viernes 24 de julio. La operación del Tesoro nacional busca convertir la letra Lelink D31L6 con vencimiento el próximo 31 de julio, por un monto total de US$ 4.098 millones.

Para concretar la conversión, el Gobierno ofreció a los tenedores dos alternativas: la letra ajustada por tipo de cambio (Dólar Linked) D31G6 con vencimiento el 31 de agosto de 2026, o el bono TZVD8 con plazo hasta diciembre de 2028.

«Esta operación pretende reducir la volatilidad cambiaria del cierre de mes y extender los plazos de los compromisos de deuda», explicaron desde la consultora financiera Rava Bursátil sobre la estrategia del Ejecutivo.

A diferencia del panel accionario, los bonos soberanos operaron con comportamiento dispar en el mercado de renta fija, mientras que el indicador de riesgo país elaborado por JP Morgan registró una leve suba para posicionarse en los 417 puntos básicos.