Crimen en Añelo: detienen al segundo sospechoso del homicidio de Jonathan Pinto y dictan prisión preventiva

La investigación por el brutal asesinato de Jonathan Pinto, ocurrido el pasado 7 de julio a la salida de un bar en esta localidad, sumó un avance fundamental. El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra R. I. M., el segundo implicado en el hecho, quien se encontraba prófugo y se entregó en la sede de la Ciudad Judicial acompañado por su abogado.

La acusación fue realizada por la fiscal del caso, Eugenia Titanti, junto a los asistentes letrados Luciano Vidal y Galia Borelli. Con los elementos presentados, la Justicia dictó la prisión preventiva para el acusado mientras avanza el proceso legal.



El rol de los hermanos en el ataque mortal

De acuerdo con la teoría presentada por la fiscalía y las tareas conjuntas con la Policía provincial, el crimen fue cometido por R. I. M. en complicidad con su hermano (por parte de madre), V. A. C., quien ya había sido imputado el pasado 9 de julio y también permanece tras las rejas.

El trágico episodio se desencadenó alrededor de las 23:00 en la calle 1, entre 11 y 13. Minutos antes, en el interior del local nocturno, R. I. M. comenzó a molestar a una mujer que formaba parte del grupo de amigos de la víctima. Esto generó un altercado y una posterior pelea a golpes con uno de los acompañantes de Pinto.

Ante el conflicto, Pinto y sus amigos decidieron retirarse. Sin embargo, cuando la víctima regresó al establecimiento poco después, fue emboscada en la vereda por los hermanos.

Una agresión brutal y coordinada

Ambos agresores increparon y golpearon a Pinto hasta hacerlo caer al suelo. Según detalló la fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos: «En ese momento, V. A. C. lo atacó con un cuchillo y le dio múltiples puñaladas y cortes mientras su hermano, R. I. M., le daba golpes de puño y patadas».

Gravemente herida, la víctima logró ponerse de pie y correr unos metros hacia una esquina, donde se desplomó. Pinto falleció casi de inmediato debido a una hemorragia torácica masiva provocada por una puñalada profunda que le perforó el corazón. La autopsia determinó que, además de la lesión mortal, el cuerpo presentaba otros seis cortes en la cabeza, el tórax y las manos, junto a diversos hematomas.

Fuga y situación procesal

Tras el ataque, los hermanos escaparon del lugar a bordo de un Fiat Cronos. Minutos más tarde, la Policía logró detener a V. A. C. cuando intentaba regresar al bar, mientras que R. I. M. logró mantenerse prófugo hasta su presentación voluntaria ante las autoridades.

La fiscal Titanti le atribuyó a R. I. M. el delito de homicidio simple en carácter de coautor. Como medida cautelar, el MPF solicitó seis meses de prisión preventiva argumentando la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El juez de garantías Juan Manuel Kees avaló la formulación de cargos, otorgó el plazo de la prisión preventiva requerida y fijó en cuatro meses el tiempo para el cierre de la investigación.