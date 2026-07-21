Falleció Carlos Miguens, histórico dueño de Quilmes y uno de los principales impulsores del proyecto Calcatreu en Río Negro

Carlos José Miguens Bemberg falleció a los 77 años tras una larga lucha contra el cáncer. Con una extensa trayectoria en el ámbito empresarial, su actividad en la región cobró relevancia a partir de su liderazgo en la minera Patagonia Gold, a cargo del proyecto de oro y plata Calcatreu, en Río Negro.

Miguens ejerció un papel importante como fundador, y principal inversor de la compañía. Entre 2019 y 2022 también ejerció como su presidente, etapa que estuvo marcada por el avance de su proyecto insignia, ubicado a más de 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci.

Mediante un comunicado, la compañía lo homenajeó destacandolo como «una figura destacada» en los negocios internacionales y una «piedra angular» del crecimiento y evolución de la Patagonia.

El director ejecutivo de la compañía, Christopher van Tienhoven, expresó: «Carlos fue un líder empresarial excepcional cuya visión estratégica y apoyo incondicional fueron fundamentales para el desarrollo de la Compañía. Su compromiso con la empresa fue fundamental para construir la sólida base que tenemos hoy y sus contribuciones tendrán una influencia duradera en nuestra organización».

«Su apoyo ha permitido el avance del Proyecto Calcatreu, así como de sus otros activos principales, y ha posicionado a la empresa para un crecimiento futuro. En nombre del Consejo de Administración y la dirección, transmitimos nuestras más sinceras condolencias a su familia. Seguimos comprometidos a continuar con la estrategia disciplinada y los principios de creación de valor a largo plazo que él defendió», concluyó.

Cómo fue su trayectoria: de la cerveza a la minería en Río Negro

El empresario es parte de una extensa tradición familiar ligada al sector, formando parte de diversos directorios de empresas del Grupo Bemberg, uno de las más importantes en el país. Sus padres eran el arquitecto Carlos María Miguens y la directora de cine María Luisa Bemberg, mientras que su tatarabuelo fue Otto Peter Friedrich Bemberg, fundador de la Cervecería y Maltería Quilmes.

En ese sentido, su papel más conocido fue como presidente del directorio de Quilmes. Estuvo al frente de la firma entre 1989 y 2006, etapa en la que logró consolidó en el mercado mediante la ampliación de su capacidad productiva y la expansión hacia países vecinos como Chile y Bolivia.

Miguens también fue cofundador y vicepresidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que surgió durante la crisis económica del 2002 con el objetivo de representar a las principales firmas a nivel nacional así como promover políticas de desarrollo económico e institucional.

Tras la venta de Quilmes en 2006 a la multinacional belga-brasileño InBev (y que ahora integra el grupo AB InBev), el Grupo Miguens diversificó su cartera hacia otros sectores como la energía, la minería y la agroindustria.

El proyecto Calcatreu está operativo cerca de Jacobacci. Foto: archivo Chino Leiva.

A través de la empresa Sadesa, el grupo tiene importantes participaciones en la generación energética, mediante las centrales de energía Piedra del Águila y Central Puerto. También posee una participación importante en Citrícola San Miguel, una de las principales compañías procesadoras de limones y exportadora de cítricos a nivel mundial.

Su trayectoria minera a través de Patagonia Gold tuvo un importante impacto en la región. La empresa adquirió el proyecto Calcatreu a Pan American Silver en 2018, y obtuvo los permisos necesarios para comenzar su actividad en la mina en noviembre de 2024.

En diciembre del mismo año comenzó la adquisición de la planta de procesamiento y otros equipos de largo plazo, mientras que la construcción se inició en marzo de 2025. En abril de 2026 empezó la producción de oro, mientras que en junio se concretó el primer envío hacia Canadá.

Según el gobierno de Río Negro, la iniciativa demanda actualmente 200 trabajadores activos -160 de ellos rionegrinos- y prevé exportaciones por aproximadamente 1.800 millones de dólares a lo largo de su vida útil, con ingresos fiscales directos para la provincia por unos 100 millones.