El peronismo después del Mundial: la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof condiciona la estrategia para 2027

Terminó el Mundial 2026 y la política argentina recupera el protagonismo después de semanas marcadas por la agenda futbolística. Este segundo semestre, el peronismo enfrenta el desafío de ordenar sus internas y avanzar en una reorganización que quedó condicionada por los conflictos entre sus principales sectores embanderados en Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

El principal foco de tensión está en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra cerca del 40% del padrón electoral y conviven las dos figuras que mayor peso tienen dentro del espacio: la expresidenta y el gobernador de Buenos Aires.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof enfrentan una interna decisiva

Kicillof tendrá durante esta semana una agenda de gestión en Morón, Salto, San Antonio de Areco, Tapalqué y Alvear. Sus recorridas combinan actividades institucionales con una creciente exposición política, mientras el gobernador bonaerense busca consolidarse como una alternativa electoral dentro del peronismo sin quedar identificado como el candidato de Cristina Kirchner.

El mandatario provincial habría asumido que el cristinismo no lo respalda como candidato y que su estrategia pasa por construir un proyecto propio. La incógnita es cómo podrá sostenerse la convivencia entre ambos sectores hasta el momento de definir las candidaturas y las alianzas electorales.

Desde el entorno de Cristina interpretan que Kicillof pretende avanzar hacia un “kirchnerismo sin Cristina”, mientras que el gobernador mantiene silencio y concentra sus esfuerzos en su gestión y en la construcción de un espacio electoral. En paralelo, también recibe cuestionamientos de diferentes sectores del justicialismo por sus decisiones vinculadas al armado político.

El cristinismo, por su parte, continúa impulsando la figura electoral de Cristina pese a las restricciones que enfrenta por su situación judicial, mientras trabaja en la construcción de una estrategia que le permita conservar influencia dentro del PJ.

Resurge el nombre de Sergio Massa como candidato para unir al peronismo

La corriente liderada por Cristina Kirchner también deberá definir su estrategia en la provincia de Buenos Aires y evaluar posibles nombres para una eventual interna. Entre los dirigentes mencionados aparecen Mayra Mendoza, Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro, quienes podrían ocupar un lugar en una eventual competencia dentro del espacio.

Máximo Kirchner comenzó a encabezar actos fuera de la provincia de Buenos Aires y su mayor exposición alimentó las especulaciones sobre su futuro electoral. El dirigente de La Cámpora aparece como uno de los principales referentes del cristinismo, en momentos en que la posibilidad de una ruptura entre los distintos sectores del peronismo es considerada dentro del propio espacio.

Otro de los nombres que circula en las conversaciones internas es Sergio Massa. El exministro mantiene un bajo perfil público, pero continúa en contacto con dirigentes de diferentes sectores y trabaja para evitar una ruptura de la coalición. Cerca del líder del Frente Renovador mantienen cautela y no anticipan plazos para una eventual definición política.

Massa es considerado por algunos sectores como una posible figura de unidad para el peronismo, aunque todavía no existe una definición sobre una eventual candidatura presidencial. Su presencia adquiere relevancia frente a la discusión sobre el futuro del espacio y al riesgo de que una división electoral termine favoreciendo al Gobierno nacional.

El PJ Federal también busca ampliar su presencia territorial y llegar a fin de año con un precandidato presidencial. Para eso, prepara actividades en distintas provincias del norte y el sur del país, con el objetivo de fortalecer vínculos con dirigentes locales y construir una estructura nacional por fuera de la dinámica política de Buenos Aires. En paralelo, Sergio Uñac continuará con recorridas por distintas provincias como parte de una estrategia de posicionamiento electoral.

Con información de Infobae