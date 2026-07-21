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Instalarán nuevos juegos infantiles en la Costanera Norte de Viedma

La nueva área recreativa destinada a las infancias estará ubicada en el espacio de parrillas de la costanera norte de Viedma a través de un convenio entre Fridevi y el Municipio.

Nazarena Riquelme

Por Nazarena Riquelme

Torre de juegos destinada a la Costanera Norte de Viedma. Foto: gentileza

Torre de juegos destinada a la Costanera Norte de Viedma. Foto: gentileza

El «Paseo de las Brasas» de Viedma sumará nuevos juegos infantiles como parte de un convenio de colaboración entre la Municipalidad y la empresa Fridevi.

La incorporación de la torre de juegos fue oficializada mediante el Decreto 526/2026 y contempla que la empresa adquiera los juegos tasados en casi doce millones de pesos, mientras que el Municipio será el encargado de instalar la infraestructura y la señalización.

¿En qué consiste el nuevo espacio?

La nueva torre de juegos consiste en un mangrullo con temática inspirada en frutas y la selva, que contará con dos toboganes, puentes, plataformas elevadas, escaleras y trepadores.

El sistema valuado en $11.989.819 será instalado en cercanías de la zona de parrillas de la Costanera Norte de Viedma, ubicada entre la avenida Raúl Alfonsín y el Paseo de los Olímpicos.

Mientras que en términos de amplitud, está pensado para niños a partir de los 4 años, con capacidad de hasta ocho personas y ocupará un área aproximada de ocho metros de ancho por cuatro y medio de alto.

En este sentido, las especificaciones técnicas indican que se trata de «un tipo de juego al aire libre diseñado para estimular la actividad física y la imaginación de los niños», favoreciendo así la incorporación de ofertas recreativas para las familias que visitan la costanera.


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El "Paseo de las Brasas" de Viedma sumará nuevos juegos infantiles como parte de un convenio de colaboración entre la Municipalidad y la empresa Fridevi.

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