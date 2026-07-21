Instalarán nuevos juegos infantiles en la Costanera Norte de Viedma

El «Paseo de las Brasas» de Viedma sumará nuevos juegos infantiles como parte de un convenio de colaboración entre la Municipalidad y la empresa Fridevi.

La incorporación de la torre de juegos fue oficializada mediante el Decreto 526/2026 y contempla que la empresa adquiera los juegos tasados en casi doce millones de pesos, mientras que el Municipio será el encargado de instalar la infraestructura y la señalización.

¿En qué consiste el nuevo espacio?

La nueva torre de juegos consiste en un mangrullo con temática inspirada en frutas y la selva, que contará con dos toboganes, puentes, plataformas elevadas, escaleras y trepadores.

El sistema valuado en $11.989.819 será instalado en cercanías de la zona de parrillas de la Costanera Norte de Viedma, ubicada entre la avenida Raúl Alfonsín y el Paseo de los Olímpicos.

Mientras que en términos de amplitud, está pensado para niños a partir de los 4 años, con capacidad de hasta ocho personas y ocupará un área aproximada de ocho metros de ancho por cuatro y medio de alto.

En este sentido, las especificaciones técnicas indican que se trata de «un tipo de juego al aire libre diseñado para estimular la actividad física y la imaginación de los niños», favoreciendo así la incorporación de ofertas recreativas para las familias que visitan la costanera.