River Plate va por Ángel Correa: la estrategia para sumar al delantero

La dirigencia de River se mueve con anticipación en el mercado y ya inició gestiones por un campeón del mundo con la Selección Argentina. Con la necesidad de reforzar el ataque, el club de Núñez apunta a Ángel Correa de cara al segundo semestre.



Según informó TyC Sports, el Millonario inició gestiones “a fuego lento” con Tigres de México y mantiene conversaciones desde hace semanas para intentar incorporar al delantero campeón del mundo con la Selección Argentina a partir de julio. Las negociaciones estarían encabezadas por Stefano Di Carlo.

La derrota de River en el Superclásico dejó en evidencia que el conjunto de Coudet debe trabajar en lo futbolístico y para ello, debe reforzar puestos clave de cara a lo que será el segundo semestre. En ese rompecabezas aparece Correa como una de las prioridades, junto con el interés por el volante Mauro Arambarri.

Las chances de que el atacante de 31 años llegue a River son concretas. Por un lado, el jugador ya dio el visto bueno para avanzar en las negociaciones. Por otro, desde ambas instituciones reconocen que las charlas llegarían a buen puerto.

Sin embargo, cabe destacar que la operación no será sencilla. Correa tiene contrato con Tigres hasta 2030 y fue adquirido a mediados de 2025 por una cifra cercana a los 9 millones de dólares desde Atlético de Madrid. Desde su llegada al fútbol mexicano disputó 47 partidos, marcó 21 goles y dio ocho asistencias.

El plan de River para el próximo mercado de pases

Cuando el mercado de pases se reabra, el equipo de Núñez irá a la carga por varios jugadores y una de las prioridades es un delantero de área, puesto para el que figuran dos candidatos: Giovanni Simeone y Lucas Beltrán, ambos de la cantera, pero que no tuvieron chances de demostrar todo su potencial con la Banda.

El volante que pica en punta

En esa lista que se mantiene bajo llave, el primero de la lista es Mauro Arambarri. El uruguayo de 30 años es una de las figuras de Getafe, que marcha sexto en LaLiga, y Chacho lo conoce por haberlo enfrentado cuando era el DT de Celta y Alavés.

Arambarri nació en Salto, hizo inferiores en Defensor Sporting y pasó por Burdeos y Boston River hasta asentarse en Getafe, donde juega desde 2018. Allí, el charrúa lleva más de 250 partidos y tiene contrato vigente hasta julio de 2028.

Ante el pedido expreso de Coudet, quien ya habló con el futbolista, River realizó una oferta verbal para el jugador y para el club español. De hecho, ya hubo una reunión entre Enzo Francescoli y los allegados a Arambarri el día que el Millonario jugó ante Carabobo por la Copa Sudamericana.

Dos por línea

En ese profundo recambio que se viene en River, llegarían dos nombres de peso por línea, y la lista podría ser más amplia si se van algunos jugadores que están marcados para ser transferidos en el próximo mercado de pases. Ahí aparecen Lautaro Rivero, Ian Subiabre, Fabricio Bustos y Paulo Díaz, entre otros.