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Con goles de De Paul y Suárez, el Inter Miami de Messi ganó de visitante por la MLS

Las Garzas sumaron tres puntos importantes que lo acercan a la cima de la tabla en la Conferencia Este. Lionel Messi jugó los 90 minutos y tuvo varias chances para convertir. Mirá los goles.

Redacción

Por Redacción

Messi jugó todo el partido para Inter Miami ante Real Salt Lake.

Messi jugó todo el partido para Inter Miami ante Real Salt Lake.

Inter Miami, con su capitán Lionel Messi, le ganó 2-0 a Real Salt Lake en su visita al America First Field de Utah, en el marco de la novena fecha de la MLS. Las Garzas habían llegado con la ilusión de acercarse al primer puesto de la Conferencia Este y lograron mantener el margen de un punto con respecto al líder Nashville.

Los goles de Rodrigo De Paul y Lucho Suárez en el triunfo de Inter Miami

Los goles para el equipo rosa lo anotaron Rodrigo De Paul y Luis Suárez, ambos cuando quedaban menos de diez minutos para el cierre.

Lo que parecía ser un empate sin goles se transformó en una nueva victoria para los dirigidos por Ángel Guillermo Hoyos.

Lionel Messi, que fue titular y disputó todo el encuentro, tuvo varias ocasiones para poder anotar pero el arquero rival estuvo firme para tapar sus disparos.

El conjunto de Florida logró recomponerse tras la salida de Javier Mascherano y venía de un triunfo clave por 3-2 ante Colorado Rapids en Denver.


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Inter Miami, con su capitán Lionel Messi, le ganó 2-0 a Real Salt Lake en su visita al America First Field de Utah, en el marco de la novena fecha de la MLS. Las Garzas habían llegado con la ilusión de acercarse al primer puesto de la Conferencia Este y lograron mantener el margen de un punto con respecto al líder Nashville.

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