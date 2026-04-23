River y la renovación: el volante uruguayo que juega en Getafe y es prioridad para Coudet

Eduardo Coudet dejó en claro que tiene un plantel corto luego de la caída en el Súper y se viene una gran renovación en el plantel de River para la próxima temporada. Desde que llegó al Millonario, el único nombre que se sumó bajo su mando fue el de Tobías Ramírez, defensor de Argentinos Juniors, pero la lista de refuerzos es larga y algunos nombres se filtran.

Cuando el mercado de pases se reabra, el equipo de Núñez irá a la carga por varios jugadores y una de las prioridades es un delantero de área, puesto para el que figuran dos candidatos: Giovanni Simeone y Lucas Beltrán, ambos de la cantera, pero que no tuvieron chances de demostrar todo su potencial con la Banda.

Beltran y Simeone. ¿Quién vuelve? ¿Y si vuelven los dos?

El volante que pica en punta

En esa lista que se mantiene bajo llave, el primero de la lista es Mauro Arambarri. El uruguayo de 30 años es una de las figuras de Getafe, que marcha sexto en LaLiga, y Chacho lo conoce por haberlo enfrentado cuando era el DT de Celta y Alavés.

Arambarri nació en Salto, hizo inferiores en Defensor Sporting y pasó por Burdeos y Boston River hasta asentarse en Getafe, donde juega desde 2018. Allí, el charrúa lleva más de 250 partidos y tiene contrato vigente hasta julio de 2028.

Mauro Arambarri lleva más de 250 partidos en Getafe. (Archivo)

Ante el pedido expreso de Coudet, quien ya habló con el futbolista, River realizó una oferta verbal para el jugador y para el club español. De hecho, ya hubo una reunión entre Enzo Francescoli y los allegados a Arambarri el día que el Millonario jugó ante Carabobo por la Copa Sudamericana.

Dos por línea

En ese profundo recambio que se viene en River, llegarían dos nombres de peso por línea, y la lista podría ser más amplia si se van algunos jugadores que están marcados para ser transferidos en el próximo mercado de pases. Ahí aparecen Lautaro Rivero, Ian Subiabre, Fabricio Bustos y Paulo Díaz, entre otros.