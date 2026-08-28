Trail Aniversario de Roca: más de 1.100 atletas y una jornada especial antes de la gran carrera

La cuenta regresiva para una nueva edición del Trail Aniversario de General Roca ya comenzó. Según informaron desde la organización, más de 1.100 atletas se encuentran inscriptos para la competencia que se desarrollará este domingo en Paso Córdoba, con representantes de unas 60 localidades de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Tucumán, Neuquén y Río Negro.

La actividad arrancará este sábado en el Polideportivo Gimena López, donde entre las 9 y las 14 se realizará la acreditación y entrega de kits. La jornada también contará con una Expo Feria y una charla con atletas de primer nivel, prevista entre las 11 y las 11.45.

Durante ese encuentro estarán presentes Emilia Giustiniani, Belén Sepúlveda, Ignacio Reyes, Eulalio «Coco» Muñoz y Javier Mariqueo. Giustiniani, Reyes y Mariqueo integran la selección argentina de trail y fueron mundialistas en España 2025, mientras que Sepúlveda es una de las principales exponentes locales. Muñoz, por su parte, fue olímpico en Tokio 2021 y participará por segundo año consecutivo del Trail de Roca.

Luego de la charla habrá sorteos entre los presentes en las tribunas. La entrega de kits se reanudará el domingo desde las 7 y estará destinada hasta las 9 a los atletas que lleguen desde localidades más lejanas.

La competencia comenzará a las 9.30 del domingo, con una única largada desde la tradicional Pulpería para las tres distancias previstas: 8, 17 y 27 kilómetros. A esto se sumará la tradicional caminata familiar de 4 kilómetros, que contará con más de 150 participantes.

De esta manera, Roca se prepara para vivir un fin de semana a puro trail, con una convocatoria que vuelve a mostrar el crecimiento de la prueba. Más de 1.100 corredores y una fuerte presencia de atletas de distintos puntos del país le darán marco a una nueva edición del evento por el aniversario de la ciudad.