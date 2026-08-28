Monopatines eléctricos: proponen regular su circulación en Viedma

El Concejo Deliberante de Viedma se prepara para tratar un proyecto asociado al crecimiento de monopatines y vehículos de uso individual en la capital rionegrina. Foto: archivo Florencia Salto

Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de Viedma busca reglamentar el uso de monopatines eléctricos y otros Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

Entre las principales medidas, se establece una velocidad máxima de 30 km/h, el uso de casco obligatorio y la limitación a un único pasajero, prohibiendo el transporte de animales.

Circulación: se prohibirá el uso de veredas y sectores peatonales

La iniciativa, impulsada por Julián Algañarás y Lorena Jesica Alan, plantea adherir a la Disposición 480/2020 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En este sentido, habilita la circulación de los VMP por calles y avenidas, prohibiendo la utilización en rutas de índole provincial o nacional y espacios peatonales como veredas.

En relación al estacionamiento, se establece que los vehículos deberán ubicarse en espacios donde no obstaculicen el paso peatonal, con una separación de 1,20 metros.

En concordancia, no podrán dejar el artefacto sobre sendas peatonales, rampas para personas con discapacidad, ciclovías, paradas de transporte público, esquinas ni accesos.

Alcohol cero y edad mínima: los tutores podrían ser responsabilizados

El proyecto incorpora el principio de tolerancia cero al alcohol que se aplica sobre vehículos normales. De este modo, prohíbe conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicoactivas, y establece la obligatoriedad de someterse a los controles solicitados.

En relación a la edad mínima de uso, se establece que solo podrán conducirlo mayores de 16 años. En caso de infracciones cometidas por menores, la responsabilidad se traslada a su familia o responsables legales.

Ademas, se añade como requisito la contratación de un seguro de responsabilidad civil frente a terceros.

Registro voluntario ante robos y sanciones

La iniciativa propone un registro municipal de inscripción voluntaria con el objetivo de facilitar la identificación de los vehículos y prevenir hechos de hurto.

Además, permitiría la incorporación de las infracciones cometidas por el usuario, tales como exceder la velocidad máxima de 30 km/h, transportar pasajeros o animales y utilizar el celular mientras conducen, entre otros.

Dependiendo del riesgo, la autoridad podría disponer la retención preventiva del monopatín o MVP.