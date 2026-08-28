Fernando Cerimedo declaró por enriquecimiento ilícito y afirmó que gana US$500.000 al mes

Fernando Cerimedo, exasesor político de Javier Milei, declaró ante la Justicia de Bolivia en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito. En su exposición, afirmó que desde 2025 percibe ingresos por medio millón de dólares mensuales como resultado de sus empresas de comunicación digital, y aclaró que esa cifra no contempla las tareas desarrolladas en el país andino.

Durante la audiencia informativa, Cerimedo optó por no responder más de 200 preguntas formuladas por los investigadores. Respecto de su actividad laboral, se limitó a señalar que el dinero proviene de actividades lícitas vinculadas a sus firmas de marketing y ratificó su relación con Rodrigo Paz, colaborador del presidente boliviano.

Al ser consultado sobre sus ingresos mensuales durante 2025, el consultor respondió: «Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia». Ante la repregunta sobre el periodo 2026, sostuvo: «Similar, parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior».

Cerimedo se definió como «consultor político internacional en Argentina y Estados Unidos» y remarcó que no posee sociedades registradas en Bolivia. «En Estados Unidos tengo una empresa Numen Group Inc. desde el año 2021 que le proveo servicios a clientes de diferentes países y en Argentina tengo una empresa de publicidad, Numen de Publicidad, donde tengo 35 empleados y una cartera de 12 clientes que tiene dos sucursales», detalló.

Asimismo, indicó que es propietario de Academia Numen —destinada a dictar cursos de tecnología vinculados al Project Management Institute—, de una productora audiovisual y de otras firmas sin actividad comercial en la actualidad. A excepción de la firma radicada en territorio estadounidense, el consultor precisó que comparte la titularidad de sus empresas con su esposa, Natalia Basil.

A su vez, reiteró que no cuenta con compañías en Bolivia ni ingresos extra a nombre de terceros. «Quería una empresa de marketing acá para poder establecerme», argumentó sobre su presencia en el país vecino.

Su relación con Rodrigo Paz y el Gobierno boliviano

En otro tramo de la declaración, el estratega refirió que ingresó por primera vez a Bolivia en 2024 con financiamiento propio, aunque indicó no recordar el motivo de ese viaje inicial, al tiempo que negó haber realizado reuniones o actividades profesionales en esa oportunidad.

Respecto de sus viajes posteriores en 2025 y 2026, evitó precisar la cantidad de ingresos: “Pídanle a flujo migratorio, muchas veces. Quería instalarme en Bolivia, estaba desarrollando un proyecto de marketing”. De igual modo, aseveró que “jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a la familia presidencial”.

Sobre su participación en la campaña electoral de ese país, Cerimedo manifestó que aportó «consejos de comunicación digital», aunque no especificó quién facilitó el nexo con el equipo de Paz. Finalmente, negó la existencia de contratos formales o cobros corporativos: «Tengo en claro que nunca me financiaron, resalto que ayudé en consejos de comunicación digital».