Murió el pasajero de DiDi baleado en Centenario: así fue el ataque y qué tipo de arma fue secuestrada

El pasajero de DiDi baleado en Centenario está en estado crítico: así fue el ataque y qué tipo de arma fue secuestrada

La investigación por la balacera ocurrida el jueves por la noche en Centenario dio un giro trágico tras confirmarse que, pasadas las 17 de este viernes, el joven de 23 años que viajaba como pasajero en un vehículo de aplicación murió. Así lo confirmaron fuentes judiciales a Diario RÍO NEGRO. Hasta el momento permanece en el Hospital Castro Rendón de Neuquén Capital debido a la gravedad de las heridas recibidas en la cabeza y los brazos.

El hecho violento comenzó a registrarse a las 22:40 del jueves, cuando personal policial del Comando Radioeléctrico — fue alertado por el Centro de Operaciones Policiales (COP) para acudir a la guardia del Hospital Natalio Burd de Centenario por el ingreso de una persona herida por proyectil de arma de fuego.

El recorrido y el ataque

Al llegar al centro de salud local, los efectivos entrevistaron a la conductora del vehículo, una mujer que realizaba traslados para la plataforma DiDi a bordo de un Renault Sandero color gris, en compañía de su hija de 15 años.

El viaje había sido solicitado desde una tienda de Centenario por un menor de 15 años, quien subió al auto acompañado por el joven de 23 años. En el trayecto hacia el destino indicado —calle Cuba, entre Cavalli y Santa Teresa de Jesús—, el adulto le advirtió a la conductora que se encontraba armado, pero les pidió que mantuvieran la calma y siguieran sus indicaciones.

Así quedó el vidrio del auto utilizado como transporte Didi.

Al arribar al final de la calle Cuba, el adolescente descendió del rodado e indicó que aguardaran en el lugar. Transcurridos unos cuatro minutos, el hombre de 23 años que permanecía en el asiento trasero reaccionó repentinamente exigiendo a la mujer que acelerara a toda marcha. En ese preciso momento se escucharon al menos tres detonaciones de arma de fuego, de las cuales un impacto dio de lleno en la luneta trasera del vehículo.

La conductora aceleró e intentó ponerse a resguardo. Tras realizar unas cuadras, le consultó al pasajero si se encontraba bien, observando que yacía inconsciente y con abundante sangrado en la cabeza y extremidades. Ante el cuadro crítico, lo trasladó inmediatamente a la guardia del Hospital Natalio Burd.

El arma secuestrada: precisión y potencia

En el nosocomio, el personal policial constató que a pocos metros del lugar donde quedó estacionado el auto se encontraban tirados en el suelo una riñonera negra, un teléfono celular y un arma de fuego pertenecientes al herido, elementos que habían sido manipulados por el personal médico al momento de asistirlo y retirarlo del coche.

Bersa BP9fs calibre 9 mm color negra, un arma de gran poder.

Al examinar la pieza de fuego, los peritos confirmaron que se trataba de una pistola Bersa BP9fs calibre 9 mm color negra, un arma de gran potencia de disparo. Además, la pistola tenía adosada una mira réflex tipo RDS (Red Dot Sight), un accesorio óptico que suele ser incorporado para la práctica de tiro deportivo o táctico y que permite una rápida fijación de objetivos.

Investigaciones en curso

Dada la complejidad y severidad del traumatismo craneal, la víctima fue derivada de urgencia la misma noche del jueves desde Centenario hacia el Hospital Provincial Castro Rendón de Neuquén Capital, donde permaneció alojada en terapia intensiva con pronóstico reservado hasta que se confirmó su deceso en la tarde del viernes.

La Fiscalía de Homicidios a cargo de Guadalupe Inaudi y el personal policial continúan trabajando en el relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios en la zona de calle Cuba para esclarecer la mecánica del ataque, determinar si se trató de una emboscada o ajuste de cuentas y lograr la identificación de los agresores.