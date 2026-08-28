Vélez se reforzó con Ronaldo Martínez, a pocos días de enfrentar a Boca por la Copa Argentina

Vélez era el único equipo que no había cerrado refuerzos en este mercado de pases, pero eso cambió en el tramo final. Tras sellar el arribo de Facundo Sanguinetti, ahora aseguró la llegada de Ronaldo Martínez, que llega en un momento crucial de la temporada. Cabe recordar que el próximo miércoles 2 enfrenta a Boca por la Copa Argentina.

El delantero había sonado en San Lorenzo en el arranque de la ventana de transferencias, pero nunca se llegó a un acuerdo entre las partes. Y ahora, a 3 días del cierre del mercado, el Fortín aceleró para quedarse con el paraguayo de 30 años, por lo que Guillermo Barros Schelotto podrá contar con su nueva incorporación de forma inmediata.

El conjunto de Liniers necesitaba mejorar la zona ofensiva. En este segundo semestre perdió primero al histórico Braian Romero, vendido a Olimpia, y después sorpresivamente a Florián Monzón, que se fue a Atlas de México.

La solución del Mellizo fue poner a Dilan Godoy, de 20 años y de irregular presente, con entradas de Thiago Aguirre, interesante proyecto pero de apenas 17.

De esta manera, Ronaldo Martínez estará disponible para jugar contra Boca el próximo miércoles en el compromiso correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

El Fortín llegó a un acuerdo con la T para incorporarlo a préstamo con cargo y obligación de compra según objetivos. El paraguayo de 30 años llegará el fin de semana a Buenos Aires para someterse a la revisión médica, firmar su contrato y quedar a disposición de Guillermo Barros Schelotto.

Según se anunció, Ronaldo arriba en condición de préstamo con cargo, por lo que aún continúa siendo futbolista de Talleres. Sin embargo, el acuerdo también cuenta con obligación de compra según objetivos que deberá cumplir el delantero. Así las cosas, el Mellizo suma una incorporación de jerarquía para el último tercio de la cancha.

Ronaldo llega con expectativas altas sobre todo por lo hecho en el Calamar, donde redondeó 114 partidos con 22 goles y ocho asistencias y resultó figura de la obtención del Clausura 2025.

En Talleres, no rindió en 24 encuentros, con cuatro conquistas y dos pases-gol. Uno de esos tantos, el último que convirtió para los cordobeses, fue contra Vélez, en la derrota por 3-1 de la segunda fecha.