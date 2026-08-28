Trump selló un acuerdo petrolero con Venezuela y afirmó que EE.UU. tendrá el control mayoritario de sus reservas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un histórico acuerdo petrolero con Venezuela mediante el cual Washington, que supervisa las exportaciones de crudo de Caracas, accederá a largo plazo a una parte de las reservas del país sudamericano. En una publicación en Truth Social, el mandatario republicano calificó el pacto como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y aseguró que duplicará con creces las reservas de su país.

“Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una alianza con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”, escribió Trump.

El presidente estadounidense agregó que la transacción «aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”.

Bloomberg había informado previamente que Estados Unidos buscaba una participación importante en las reservas venezolanas a través de una alianza entre el Departamento de Defensa e inversores privados. Según fuentes cercanas a la negociación, las tratativas se centraban en hasta 17 yacimientos ubicados en las principales cuencas petrolíferas de ese país.

Conflicto en Oriente Medio y reservas en baja

El anuncio se produce casi nueve meses después de que el ejército estadounidense, bajo las órdenes de Trump, llevara a cabo una operación para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro y trasladarlo a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcoterrorismo y narcotráfico.

El escenario energético presiona al gobierno estadounidense, que busca contener los altos precios de los combustibles en medio de una guerra en Irán que ya alcanzó los seis meses sin una resolución a la vista. Para mitigar el impacto, Estados Unidos recurrió a sus reservas estratégicas de petróleo, que a principios de agosto cayeron por debajo de los 300 millones de barriles —lo que representa una disminución superior a los 100 millones de barriles desde el inicio de 2026—.

Tras el derrocamiento de Maduro en enero pasado, Trump planteó el retorno de las compañías petroleras estadounidenses para explotar los yacimientos del país caribeño. El mandatario argumentó que Venezuela robó petróleo estadounidense cuando el expresidente Hugo Chávez nacionalizó, décadas atrás, cientos de activos de propiedad extranjera.

Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles de crudo, lo que equivale a cerca del 17% del suministro global, de acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos. A pesar de que los yacimientos están cartografiados y identificados por los expertos, la falta de inversión y el deterioro de la infraestructura hacen que el país actualmente solo produzca cerca del 1% del petróleo mundial.