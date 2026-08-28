Formulan cargos a una pareja por raid delictivo en Junín de los Andes: ella robó un patrullero y lo tiró al río

El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra Carlos Ezequiel Vázquez y Lorena Andrea Gallardo por una violenta seguidilla de hechos cometidos en Junín de los Andes, entre los que destaca la sustracción de un móvil policial que terminó sumergido en el río Chimehuín. A pesar del pedido de prisión preventiva de la fiscalía, la jueza de garantías Leticia Lorenzo dispuso la prisión domiciliaria para el hombre y una orden de restricción para la mujer.

Formularon cargos por raid delictivo en Junín de los Andes

Durante la audiencia celebrada este jueves, el fiscal del caso Hernán Scordo y la asistente letrada Lucía Lucero solicitaron la prisión preventiva para ambos imputados al remarcar la gravedad de los delitos, la reiteración de los ataques y los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento. Sin embargo, la magistrada descartó el encarcelamiento basándose en la falta de cupo de alojamiento en la Comisaría 23 expresada por la defensa. En su lugar, otorgó la prisión domiciliaria a Vázquez por dos meses con rondines de control policial —a la espera de una tobillera electrónica— y le prohibió a Gallardo cualquier tipo de contacto con las víctimas y testigos.

Adicionalmente, la jueza dio lugar a un pedido de la defensa para que el MPF tome la denuncia de los acusados contra el personal policial, luego de que se señalara que Vázquez presentaba golpes y Gallardo la ropa dañada al momento del arresto.

Tres días de violencia, robos y fuga

Según la formulación de cargos, el raid delictivo comenzó el 25 de agosto a las 11:00, cuando la pareja ingresó tras forzar una ventana a una vivienda en Namuncurá y Avenida Antártida, de donde sustrajo $890.000 en efectivo, un Smart TV de 50 pulgadas, una netbook, una tablet y un celular. Por esto, fueron imputados como coautores de hurto en concurso ideal con violación de domicilio.

El 26 de agosto a las 11:30, ambos irrumpieron por la fuerza en una casa de Avenida San Martín. Vázquez exigió al dueño que los llevara a Neuquén para vender lo robado y, ante la negativa, apuñaló en el abdomen a un conocido del propietario que intentó interponerse. Por este ataque se le atribuyeron lesiones leves.

La violencia continuó la madrugada del 27 de agosto a las 1:26 en calle Mariano Moreno, donde Vázquez discutió con los residentes de una vivienda inspeccionada horas antes por la Justicia y apuñaló a otro vecino en el abdomen. Durante el operativo de búsqueda posterior, el imputado hirió a un policía en la pierna con un objeto contundente, robó una motocicleta para huir, la abandonó en la calle Gregorio Álvarez y continuó la fuga por los techos hasta ser aprehendido en Picunches y Avenida Neuquén. Se le imputaron lesiones leves calificadas contra personal policial, resistencia a la autoridad y violación de domicilio.

En paralelo a esa persecución, Lorena Andrea Gallardo logró subirse al patrullero Toyota Etios (móvil JP-1558) y escapó al volante, ignorando los disparos disuasivos de la fuerza. Minutos después, el vehículo fue hallado parcialmente sumergido en el río Chimehuín, a la altura de la Costanera y Avenida Neuquén. La acusada huyó hacia el Parque Industrial, donde atacó a pedradas a los efectivos y dañó la carrocería de otro patrullero antes de ser reducida. Fue acusada por resistencia a la autoridad, hurto calificado de vehículo dejado en la vía pública y daño calificado.